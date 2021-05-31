Karataş tekrar uyardı: İÇME SUYUNU TARIMSAL SULAMADA KULLANMAYIN!

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, suyun debisinin ve basıncının düşmemesi için içme suyunun tarımsal sulamada kullanılmaması gerektiğini kaydetti. Karataş,

2021 yılı için yeterli ve bir tehlike görmüyoruz. Ama bu tehlike gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor. Su kaynaklarımızı israf etmeden, ihtiyacımız kadar, belirli bir standartta kullanılmasını özellikle vatandaşlarımızdan rica ediyoruz

dedi.

Kuraklığın kendisini iyiden iyiye hissettirmesi, gözleri sulama ve içme suyuna çevirse de, bununla ilgili uzman ve ilgililer çeşitli önlemler almaya ve uyarılarda bulunmaya devam ediyorlar. Pandemiyle birlikte tarla ile bahçelerine dönen ve orada ekim, dikim yapan vatandaşların içme suyunu tarımsal sulamada kullanması içme suyunu bekleyen tehlikenin boyutunu gözler önüne sererken, bu konuyla ilgili sürekli uyarılarda bulunan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulundu.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 2021 yılı içerisinde ciddi bir kuraklık endişesi olduğunu ifade eden Karataş, Allah’ın Malatya’ya bir kaynak suyu lütfettiğini söyledi.

“YENİ YENİ KAYNAKLAR TESPİT ETTİK”

Allah’ın bize lütfettiği bu kaynak suyunu abonelerimize taşıma gayreti içerisindeyiz” diyen Karataş, “Bu yetmiyor, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatıyla yeni kaynak arayışlarına girdik. Yeni yeni kaynaklar tespit ettik. İnşallah o kaynakları da var olan kaynağımıza ilave edeceğiz. Ama bu, ‘İçme suyuna tahsis edilmiş bir suyun tarımsal sulamada kullanılması veya bunun amacı dışında kullanılması’ demek değildir. Böyle olunca bu durum vatandaşlarımızın alacağı hizmeti aksatacak duruma geliyor. Burada elbette herkes kendi bahçesi etrafındaki bir ağacı sulamak ister. Fakat bu suyu israf etmeden, bu suyu özellikle ihtiyacımız kadar kullanmamız lazım. Suyu israf etmememiz lazım, israf ettirmememiz lazım çünkü bu konuda belirli bir planlamamız var, belli bir debiden vatandaşlarımıza su sağlıyoruz

şeklinde konuştu.

“KOMŞULARIMIZ ZARAR GÖRÜR”

İçme suyunun tarımsal sulamada kullanılmasıyla herkesin zarar göreceğini ifade eden Karataş,

Ben bu suyun parasını ödüyorum, ektiğim domatesi sulayacağım’ düşüncesine girildiği zaman diğer vatandaşlarımızın haklarına saygısızlık yapmış oluruz. Suyun debisini, basıncını bir anda düşürürüz. Bundan bizim komşularımız zarar görür. Bunu yaşamamak için bizim içme suyunu tarımsal sulamada kullanmamız gerekiyor. Evet, şu andaki Malatya su kaynağı 2021 yılı için yeterli ve bir tehlike görmüyoruz. Ama bu tehlike gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor. Su kaynaklarımızı israf etmeden, ihtiyacımız kadar, belirli bir standartta kullanılmasını özellikle vatandaşlarımızdan rica ediyoruz

söylemlerine yer verdi.