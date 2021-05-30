Özel yüzükleri çalan hırsız yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre olay, Hamidiye Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. 25 Mayıs’ta meydana gelen olayda, şüpheli bir kişi, 2 bin TL değerindeki el işi 4 adet özel gümüş yüzüğü çalışanların dalgınlığından faydalanarak çaldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüleri izleyen Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmayla şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli, Nasuhi Caddesi üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (Bülten)