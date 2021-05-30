“Tekstilkent’lerin kurulmasına vesile olacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüteceği “Çalışan ve Üreten Gençler Programı” çerçevesinde Battalgazi’de kurulması planlanan Tekstilkent Projesi, ilçenin yeniden yükselen yıldızı olmasında önemli rol oynayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüteceği “Çalışan ve Üreten Gençler Programı” çerçevesinde Battalgazi’de kurulması planlanan Tekstilkent Projesi sayesinde tekstilin yeni üssü Battalgazi olacak. Battalgazi’de tekstil altyapısının oluşturulmasında da önemli rol oynayacak olan Proje, kadın ve gençlerin istihdama katılmasında da öncü rol üstlenecek. Tekstil sektöründe Türkiye'ye yönelen talebin büyük bir bölümünü bu proje ile Battalgazi karşılayacak. Hatunsuyu mahallesindeki 4 bin metrekarelik alana kurulması planlanan ve ilçenin yeniden yükselen yıldızı olmasında önemli rol oynayacak olan Tekstilkent projesinin, yaklaşık 500 kişiye iş imkanı sağlaması hedefleniyor.

“BİRÇOK KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Vekilimiz Malatya’mızın Ankara’daki gözü kulağı. Malatya ve Battalgazi’mize yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarda Öznur Çalık vekilimizin emekleri büyük. Bu anlamda kendisine teşekkürü bir borç biliyoruz. Malumunuz 24 Ocak’ta bir deprem yaşadık. Bu deprem sonrası Şehit Fevzi Mahallesi’nde başlayacak olan kentsel dönüşüm çalışmasının her safhasında, takipçisi oldu. Battalgazi’miz güzel bir proje ile buluşuyor. Tekstildeki arz ve talebin karşılanmasında ilçemiz söz sahibi oluyor. Birçok kişiye de istihdam sağlayacak. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“KURALAR 10 HAZİRAN’A KADAR ÇEKİLECEK”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçede güzel yatırımlara imza attığının altını çizen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık,

Malatya’mızın büyük ilçelerinden bir tanesi olan Battalgazi’mizdeyiz. Başkanımız Osman Güder ile birlikte ilçeye yapılan ve yapılması planlanan yatırımları istişare ettik. Başkanımız Osman Güder, görevinin ilk gününden itibaren Battalgazi’nin daha fazla gelişmesi için hizmetlerin en büyüğünü getirmek için gecesini gündüzüne katıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. 24 Ocak depreminin ardından Battalgazi’miz, depremden en fazla etkilenen ilçelerin başında geliyordu. O dönemde hükümet olarak çok ciddi çalışmalarımız oldu ve vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi o günde büyük destekler verildi. Malatya’ya toplamda 2 milyara yakın bir destek geldi. Özellikle depremden sonra Battalgazi’de yeni yerleşim merkezlerinin oluşturulduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Gelincik Tepesi. Gölün kenarında çok güzel bir rezerv alanı hazırlandı. Gelincik Tepesindeki evlerimiz hızlı bir şekilde tamamlandı. Sadece evlerin tamamlanmasıyla her şey bitmiyor tabii ki. Alt yapısı, elektriği, suyu ve yolları yapılacak ve bu sürecinde takipçisi olacağız. Yaptığımız görüşmeler sonucu inşallah Gelincik Tepesi’ndeki konutların 10 Haziran’a kadar kura çekimlerinin yapılmasını istiyoruz. Bölgemizin dezavantajlı bir bölge olduğunu hepimiz biliyoruz. Sosyal ve ekonomik seviyenin daha da yukarıya çıkarılması için verilen mücadele, çevre duyarlılığını da göz önünde bulundurularak, sosyal donatı merkezlerin cami ve 32 derslikli okulumuz yapılacak. Bir diğer konu ise Şehit Fevzi Mahallemizde yapılacak olan Kentsel dönüşüm çalışmalarının ihalesi de 2 Temmuz’da yapılacak. 679 konut, 18 dükkan, kafeterya ve parklar yapılacak. Dönüşüm ile yapılacak olan bu evleri, 2022 yılında teslim etmeyi düşünüyoruz. Diğer mahallelerde de yoğun talep var. Dönüşüm çalışmalarını yaymayı düşünüyoruz. Battalgazi’nin sosyo-ekonomik gelişmişlik yaşam memnuniyetini yukarıya çekmenin asıl yolu, eski ve dayanıksız binalarımızı yıkarak, yerine yeni yaşam alanları oluşturmaktan geçiyor. Bizler Battalgazi’mizin parlayan yıldız olmasını istiyoruz

ifadelerini kullandı.

“BATTALGAZİ’NİN TÜM BÖLGELERİ AYRI AYRI CANLANIYOR”

Battalgazi’ye yakışan bir proje kazandırıldığına vurgu yapan Milletvekili Çalık,

Battalgazi’mize çok önemli bir yatırım daha kazandırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle çok önemli bir proje başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığımızın yürütmüş olduğu Tekstil Kent Projesine, Malatya’mızın da dahil edilmesini talep ettik. Yaptığımız çalışmaların sonucunda Malatya’mıza çok önemli bir hizmetin gelmesine vesile olduk. Malatya’mız için yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği Tekstilkent’lerin kurulmasına vesile olacağız. Bunlardan birisi de Battalgazi’mize kuracağız. Projemizi Hatunsuyu mahallemize kazandıracağız. Proje ile en az 500 vatandaşımız istihdam edilecek. Hatunsuyu ayrı canlanıyor, Orduzu ayrı canlanıyor, Şehir Fevzi ayrı canlanıyor. Battalgazi’nin çehresi değişiyor, her bölgesi ayrı ayrı canlanıyor. Tabi Malatya’mızda diğer bölgelerde de bu kentler oluşturulacak. Yeşilyurt’ta birinci organize sanayi bölgemiz içerisinde, Darende’de, Akçadağ’da ve Pütürge’de de tekstil kentlerimiz kurulacak. Bu proje ile toplamda 2 bin 500 vatandaşımız istihdam edilecek. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzeren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatya’mıza hayırlı olsun

dedi. (Bülten)