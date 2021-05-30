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30 May 2021 - 12:53- Yaşam G: 30 May 2021 - 13:01

Kum torbasıyla önlem aldılar

Malatya’da Cuma akşamı etkili olan sağanak yağış sonucu oluşan su taşkını Çarmuzu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların evlerinin suyla dolmasına neden oldu. Alt yapı yetersizliğimden dolayı su baskınlarının daha önceden de yaşandığını belirten mahalle sakinleri, kum torbalarıyla evlerinin önünde önlem almaya çalıştılar.

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Malatya’da 28 Mayıs tarihinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Yeşilyurt İlçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi Bayrak 5. sokakta yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Altyapının yetersiz olduğu bölgede yağmur suları kanalizasyon sularını taşırdı. Vatandaşların sağlığını tehdit eder duruma gelen sular evlere doldu. Bölgede yağışların olduğu zamanlarda yine aynı sorunlar yaşanırken, mahalle sakinleri bir taraftan evlerine su taşmasını önlemek için kum torbalarıyla seferber olurken, bir taraftardan yetkililere tepki gösterdi.

“HİÇBİR YETKİLİ BU KONUYA EL ATMADI”

Mahalle sakinlerinden vatandaş Yunus Özbey, yağmur yağmaya başlayınca kanalizasyonun taştığını ve bu durum karşısında yetkililerden çözüm istediğini söyledi. Özbey, yaşadıkları olayı şu cümlelerle anlattı:

Kanalizasyon suyuna belirli aralıklarla kapak koyarak bahçelere sulama suyu verilir mi? Pis olan bu suyun sebzelerimize ve ağaçlarımıza ne faydası olabilir. Su az bir şey fazla gelince taşıyor, bahçelerimize ailemizle çıkamıyoruz, kapılarımızı pencerelerimizi kapatıyoruz kokudan ve sineklerden dolayı. Hiçbir yetkili şimdiye kadar bu konuya bir el atmadı mahalleli olarak en kısa zamanda bu sıkıntımızın bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

“BU DURUMA ÇÖZÜM BULMALARINI İSTİYORUM”

Her yağmur yağdığında aynı korkuyu yaşadıklarını belirten Özbey,

Evimize su basacak mı diye ellerimizde kovalarla nöbet tutuyoruz. Ben bu mahallede oturan bir vatandaş olarak yetkililerin en kısa zamanda bu duruma çözüm bulmalarını istiyorum. Benim gibi evine kanalizasyon suyu taşan ve mağdur olan vatandaşlar her yağmurda kendi imkânlarıyla suları tahliye ediyorlar. Biz her yağmur yağmasında korkar olduk mahalle sakini olarak evimize su basacak mı diye ellerimizde kovalarla nöbet tutuyoruz. Aradığımızda ulaşabileceğimiz bir yetkili bulamıyoruz, Belediyeyi arıyoruz MASKİ'ye bağlıyorlar, MASKİ'de belediyeye bağlıyor ama kimseden bir haber gelmiyor ve kimse bu olaya kimin müdahale edeceğini bilmiyor

ifadelerini kullandı.

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30 May 2021 - 12:53 Malatya/ Yeşilyurt- Yaşam

Muhabir Şükran Malkoç

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