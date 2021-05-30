“Şartsız, koşulsuz tam çalışma istiyoruz”

Keskin yaptığı açıklama da,
Yaklaşık 15 aydır esnaf ve sanatkâr camiasının büyük bir kesimi hiçbir iş yapmadan biriken işletme borçları ve vergi borçları ile karşı karşıya kalmıştır. Devletin memuru ve işçisi işe gitmeden maaşını kesintisiz olarak almıştır. Ama işyeri zorunlu olarak kapatılan esnaf hiçbir vergiden muaf tutulmamıştır. 15 aydır kepenk açmamış olan esnaf kesimlerimiz var. 3 ile 5 bin TL tutarlarında bazı esnaf kesimlerine hibe verilmiş; ancak daha bu paralar esnafın cebine girmeden ÖTV’ye ve ÖTV’nin KDV’sine zam yapılmıştır. Verilecek olan hibe destekleri, 2 ayda esnafın cebinden çıkartılmıştır. 1 yılda ise esnafa verilen desteğin 3 katı tutarında cebinde para çıkartılacak.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan 1 Haziran itibariyle şartsız, koşulsuz olarak esnaf ve sanatkâra tam çalışma zamanı verilmesini, ayrıca bu dönemi rahat bir şekilde atlatabilmek adına biriken borçlarını ödeyebilmesi için uzun vadeli, faizsiz, 1 yıl ödemesiz en az 100 bin TL kredi desteği verilmesini talep ediyoruz. ÖTV’ye yapılan zam esnafa aktarılmalı. Esnafın, piyasaların ve ekonominin kapanmaya değil, tam açılmaya ihtiyacı var.
dedi.
Keskin,
Aşılanma takvimine mutlaka hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren esnaflarımıza ve çalışanlarına öncelik tanınmalı. 3 ile 5 bin TL tutarlarında hibe desteğine dahil edilmeyen diğer tüm esnaflar da desteklenmeli. Devletin ve belediyelerin esnaflardan tahsil etmiş olduğu tüm vergiler ve harçlar çıkartılacak kanunla iptal edilmeli
şeklindeki taleplerini de dile getirdi. (Bülten)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.