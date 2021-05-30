30 May 2021 - 12:46- Ekonomi

“Şartsız, koşulsuz tam çalışma istiyoruz”

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, esnaf camiası olarak 1 Haziran itibariyle şartsız, koşulsuz tam çalışma dönemine girmek istediklerini bildirerek, “Esnafın, piyasaların ve ekonominin kapanmaya değil, tam açılmaya ihtiyacı var” dedi.