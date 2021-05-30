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30 May 2021 - 12:46- Ekonomi G: 30 May 2021 - 12:52

“Şartsız, koşulsuz tam çalışma istiyoruz”

 Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, esnaf camiası olarak 1 Haziran itibariyle şartsız, koşulsuz tam çalışma dönemine girmek istediklerini bildirerek, “Esnafın,  piyasaların ve ekonominin kapanmaya değil, tam açılmaya ihtiyacı var” dedi.
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Keskin yaptığı açıklama da,

Yaklaşık 15 aydır esnaf ve sanatkâr camiasının büyük bir kesimi hiçbir iş yapmadan biriken işletme borçları ve vergi borçları ile karşı karşıya kalmıştır.  Devletin memuru ve işçisi işe gitmeden maaşını kesintisiz olarak almıştır. Ama işyeri zorunlu olarak kapatılan esnaf hiçbir vergiden muaf tutulmamıştır. 15 aydır kepenk açmamış olan esnaf kesimlerimiz var. 3 ile 5 bin TL tutarlarında bazı esnaf kesimlerine hibe verilmiş; ancak daha bu paralar esnafın cebine girmeden ÖTV’ye ve ÖTV’nin KDV’sine zam yapılmıştır. Verilecek olan hibe destekleri, 2 ayda esnafın cebinden çıkartılmıştır. 1 yılda ise esnafa verilen desteğin 3 katı tutarında cebinde para çıkartılacak.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan 1 Haziran itibariyle şartsız, koşulsuz olarak esnaf ve sanatkâra tam çalışma zamanı verilmesini, ayrıca bu dönemi rahat bir şekilde atlatabilmek adına biriken borçlarını ödeyebilmesi için uzun vadeli, faizsiz, 1 yıl ödemesiz en az 100 bin TL kredi desteği verilmesini talep ediyoruz. ÖTV’ye yapılan zam esnafa aktarılmalı.  Esnafın,  piyasaların ve ekonominin kapanmaya değil, tam açılmaya ihtiyacı var.

dedi.

Keskin,

Aşılanma takvimine mutlaka hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren esnaflarımıza ve çalışanlarına öncelik tanınmalı. 3 ile 5 bin TL tutarlarında hibe desteğine dahil edilmeyen diğer tüm esnaflar da desteklenmeli. Devletin ve belediyelerin esnaflardan tahsil etmiş olduğu tüm vergiler ve harçlar çıkartılacak kanunla iptal edilmeli

şeklindeki taleplerini de dile getirdi. (Bülten)

 

# esnaf, recep tayyip erdoğan, malatya, tam kapanma, 1 haziran

30 May 2021 - 12:46 Malatya- Ekonomi

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