Gümrük kaçağı telefon yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Doğu illerinden gümrük kaçağı cep telefonu getirerek kentte satış yaptığı bilgileri elde edilen bir şüpheliye yönelik çalışma yürütüldü.

Emniyet ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 20 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı cep telefonu ile 2 adet kulaklık ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında ‘5607 SKM’ suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi. (Bülten)