78 çift ayakkabıya el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada göre, bir ayakkabı firmasının vekili tarafından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan müracaatta, Halep Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde vekili olduğu firmaya ait marka ve logolu ürünlerin müvekkilinin izni olmadan satıldığını belirterek, şikâyette bulundu.

6769 Sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında marka hakkının ihlal edildiği iddia edilirken, bahse konu iş yerinde mahkeme kararına istinaden Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince arama yapıldı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan aramada 78 çift şikâyetçi firma isim ve logolu ürüne el konulurken, iş yeri sahibi hakkında adli tahkikata başlandı. (Bülten)