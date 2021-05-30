Fatma Öz’ün katili tutuklandı

Malatya’nın Darende ilçesinde yaşayan Fatma Öz, yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Öz, ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis tarafından aranmaya başlandı. Konu televizyon programına taşındı. Öz’ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri Maraşlı, katıldığı televizyon programından sonra intihara kalkıştı. Bahri Maraşlı, 25 Mayıs tarihinde, aracının içerisinde, tabanca ile çene altından tek el ateş etti. Kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Bahri Maraşlı, intihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtuldu. Geçtiğimiz gün gözaltında ifadesi alınan Bahri Maraşlı, cinayeti itiraf etti. Öz’ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü belirtti. İfade üzerine Bahri Maraşlı, olay yerine götürülerek tespit yapıldı. Yapılan tespitte Öz’ün cesedine ulaşıldı. Öz, silahla öldürülüp üzeri taşla örtülmüş olarak bulundu.
TELEVİZYON PROGRAMINDA SAVUNMUŞLAR
Fatma Öz’ü öldürdüğünü itiraf eden Maraşlı, olayı bilmelerine rağmen gizledikleri düşünülen M.F.A ve Y.D.O isimli kadın Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından Gürün Adliyesi’ne gönderildi. Maraşlı verdiği ifadelerinde cinayeti itiraf etti. Evde tartıştığı Öz’ü konuşmak için aracına bindirdiğini belirten Maraşlı, şehitler tepesi yakınlarında Öz’ün kafasına tek el ateş ettiğini söyledi. Maraşlı daha sonra Öz’ü yeniden araca bindirip Kavak köyü yakınlarındaki boş bir arazide taşlarla gömdüğünü belitti. Maraşlı ayrıca işlediği cinayeti M.F.A. ve Y.D.O. ile paylaştığını da ileri sürdü. Her iki kişi katıldıkları televizyon programında Maraşlı’yı savunmuştu.
KISKANÇLIK NEDENİYLE İŞLEMİŞ
Fatma Öz’ün katili Bahri Maraşlı çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, Maraşlı mahkemede cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini ileri sürdü.
Maraşlı, Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından savcılığa gönderildi. Savcılık Maraşlıyı cinayet suçlaması ile mahkemeye sevk etti. Maraşlı mahkemede olay günü Fatma Öz ile konuşmak için Şehitler Tepesine gittiklerini. Kendisine başka bir erkekle görüştüğünü söyleyince tartışarak cinayeti işlediğini ileri sürdü. Maraşlı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Sivas-İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.