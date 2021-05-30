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30 May 2021 - 10:31- Asayiş G: 30 May 2021 - 10:45

Kayıp çocuğun cesedi sulama havuzunda bulundu

Malatya’da 13 yaşındaki çocuğun cesedi, sulama havuzunun içinde bulundu.

FERDİ DURDU
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Alınan bilgiye göre olay, Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin haber alamadığı 13 yaşındaki Buğra Özdemir için jandarmadan yardım istendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında Özdemir’in bahçedeki sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimaliyle Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama ve kurtarma ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 30 dakikalık çalışmanın ardından Özdemir’in cesedine bahçe içerisinde bulunan sulama havuzunda 3 metre derinlikte buldu.

Özdemir’in cenazesi otopsisinin yapılması için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.
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30 May 2021 - 10:31 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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