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29 May 2021 - 10:43- Kültür & Sanat G: 29 May 2021 - 12:22

ANGELA MERKEL’DE KULLANIYOR

Özellikle tespihlerde kullanılan damla kehribar, kolye ve bileklik yapımında da sıklıkla kullanılmaya başladı. Damla kehribardan yapılan kolye ile gündeme adından çokça bahsedilen Almanya Şansölyesi Angela Merkel, kolyesinin uğurlu olduğuna inanıyor. Bu durumu yorumlayan tespih ustası Mustafa Yusuf Kocaağaoğlu, “Angela Merkel’in boynuna taktığı tespihlerde de kullanılan damla kehribardır. Damla kehribar, uluslararası alanda şifalı olduğu kanıtlanmış, bunu tüm dünya biliyor” dedi.

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DAMLA KEHRİBAR ŞİFA DAĞITIYOR

Tespih, erkeklerin süs eşyası olsa da İslamiyet’te ve pek çok kültürde asıl amacı ibadet ederken  sayı saymaya yardımcı olmasıdır. Günümüzde ise genç yaşlı demeden hemen herkes tarafından kullanılan aksesuarlar arasında yer alıyor. Yapımında kullanılan bazı taşlar, stresi alarak şifa dağıtıyor.

DAMLA KEHRİBAR

Mustafa Yusuf Kocaağaoğlu,

15 yıldan bu yana tespih işiyle uğraşıyorum. Angela Merkel’in boynuna taktığı tespihlerde de kullanılan damla kehribardır. Damla kehribar, uluslararası alanda şifalı olduğu kanıtlanmış, bunu tüm dünya biliyor. Biz çocuklara diş çıkarmada, ağızlarında salya akıntısı olduğunda damla kehribarı tavsiye ediyoruz. Zaten iyileştirici etkisi olduğu da kanıtlanmış, bir müşterimiz vardı. Vücudu tamamen sedef hastalığı kaplamıştı. Şöyle 8-10 gram ağırlığında bir tespih aldı. 3 ay sonra geldiğinde ellerindeki yaraların çoğu iyileşmişti. Daha sonra büyük bir kolye aldı. O da 20-25 gram ağrılığındaydı. Onu taktı bir 7-8 ay sonra vücudunda sadece bir nokta kalmıştı. Ayrıyeten kız kardeşinde ve erkek kardeşinde de bu hastalık varmış, onlarda iyileşti ve bu duruma biz şahitlik ettik

şeklinde konuştu.

“DOĞAL MALZEMELER OLMAK ŞARTIYLA”

Damla kehribarın orijinalliğinin anlaşılması ile ilgili bazı tüyolar veren Kocaağaoğlu,

Damla kehribar, çam ağaçlarının 2 milyon yıl bekleyerek fosilleşmiş halidir. Şifayı onan yaratan vermiş. Tespihin stres atmasına da faydası vardır. Ama doğal malzemeler olmak şartıyla, tabii taşların doğal olup olmadığını anlamak biraz zor, isim vermeyeceğim AVM’lerde satılan tespihlerin naylon olup da orijinalmiş gibi satıldığına bile şahit oldum. Millet AVM’de koskoca marka naylon mu satacak dediğinde biz sattığına şahit olduk. Orijinal damla kehribar aldıkları zaman tespihi hafif çakmakla yaktıkları zaman çam çırası kokusu çıkmaya başlar. Sahte olanlara çakmak tuttuklarında naylon poşet kokusu gelir. Yani ikisinin arasında fark vardır.  Eğer çam çırası kokusu geliyorsa tespih orijinaldir. Ayrıca buharlı sıcak suya tuttukları zamanda bu koku gelir. Bir de bir tespih ısı görmeden buram buram çam çırası gibi kokuyorsa o da sahtedir. Onunda içine esans katıyorlar. Bu gibi durumlara yapacak çok az şey var. Tek yapacakları şey güvendikleri yerlere gidip tespih alsınlar. Yani illa büyük mağazalardan almak şart değil.  En güzeli de koku testidir, bunu mutlaka yapsınlar

ifadelerini kullandı.

TESPİHTE RENK DEĞİŞİMİ

Tespihte kullandığımız bazı malzemeler kullanıldıkça renk değişimi yapar” diyen Mustafa Yusuf Kocaağaoğlu, “Özellikle kehribar bu kategoridedir. Isıyı gördüğü zaman renk değiştiriyor, meyve gibi olgunlaşıyor.  Ama bu kısa bir zaman değil 5-10 sene kadar olabilir. Ama bazı vücutlarda kolye veya tespih çok hızlı bir şekilde renk atıyor. Bu da insanın anatomisi ve enerjisiyle alakalıdır. Tabii hiç renk atmayanı da gördük. Özellikle eli terleyenlerde renk kötü olurken eli terlemeyenlerde renk daha güzel oluyor. O da tespihe verdiğiniz enerjiden kaynaklanıyor. Aynı hamurda aynı renkte iki beyaz tespih düşünün birinin vücudunda problem yoksa o tespih kayısı gibi çok iyi renk almaya başlar. Ama eli terleyen stresli kişilerde aynı tespih çamur gibi oluyor

dedi. 

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29 May 2021 - 10:43 Malatya- Kültür & Sanat

Muhabir Şükran Malkoç

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