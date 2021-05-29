Kurduğu sinemayı üç kuşak sürdürdü

Yirmili yaşlarda adım attığı sinema sektöründe önemli çalışmalar yapan Hüseyin Yeşil, 61 yılda sinema işletmeciliğini torununa kadar aktarmayı başardı. Yeşil, sıfırdan başladığı sinema sektöründe can yoldaşı makinesi ile kentte sinema sektöründe önemli çalışmalara imza attı. Sinema sektörüne verdiği katkıyla, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde ‘Türk Sinemasına Katkı Ödülü’ne layık görülen Hüseyin Yeşil, geçtiğimiz yıl koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

‘Sinema bir tutkudur’ ifadesi Hüseyin Yeşil’i anlatıyor. 61 yıl boyunca sinema sektörünün içerisinde olan Yeşil, zorluklar içerisinde bugüne kadar ayakta durdurmayı başardığı sinemasını önce oğluna, sonra torununa devretti. Buna rağmen sinema tutkusundan hiçbir şey kaybetmeyen Yeşil, her sabah bürosuna giderek, eski makinesinin kokusunu alıyordu.

Hüseyin Yeşil’in kurduğu müstakil sinema, geçmişten bugüne gelişen teknolojiyle birlikte kendisini yenilerken, uzun bir tarihe de tanıklık ediyor.

Hüseyin Yeşil, bir röportajında sinema sektöründe yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

Yeni Melek sinemasıyla başladım. Beş ortak olarak başladık. Nevzat Arpacı, İsmet Arpacı, Kirkor, Nuri ve ben Yazlık Melek Sineması’nı kurduk. Malatya’da Ticaret ve Sanayi Odası’nın (şimdiki Emekliler Parkı’nın yerinde, eski belediyenin arkasındaydı) altında bir yer vardı, burayı kışlık Yeni Melek Sineması olarak açtık ve devam ettik. Seneler geçti, Kirkor ve Nuri Bey ayrıldı. Azına çoğuna tahammül ettim, zarara uğradım. Televizyonlar sinemaları susturdu. Tek kaldıktan sonra Yeni Melek Sineması’nı devam ettirdim. Nevzat Arpacı ile Ar sinemasını açtık. Ar sineması gündüz yandı. Ondan sonra Nevzat Arpacı ile ayrıldık. Yeni Melek Sineması’nı devam ettirdim. O işsiz zamanda Renkli, Can, Büyük, Şehir, Pınar, Şark, İstanbul sinemalarını kiralayıp, çalıştırdım. Günler, saatler, zamanlar doldu bıraktım. Can Sineması’na devam ettiğim zaman Yeşil Sineması nasip oldu.