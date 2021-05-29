Busabah Malatya Busabah Malatya
29 May 2021 - 10:41- Kültür & Sanat G: 29 May 2021 - 10:44

Kurduğu sinemayı üç kuşak sürdürdü

Malatya’da geçtiğimiz yıl 87 yaşındayken koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Yeşil, kurduğu sinemayı üç kuşak sürdürmeyi başardı. Yeşil, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde ‘Türk Sinemasına Katkı Ödülü’yle yaptığı çalışmaların karşılığını aldı.

FERDİ DURDU
FERDİ DURDU Tüm Haberleri
mask

Yirmili yaşlarda adım attığı sinema sektöründe önemli çalışmalar yapan Hüseyin Yeşil, 61 yılda sinema işletmeciliğini torununa kadar aktarmayı başardı. Yeşil, sıfırdan başladığı sinema sektöründe can yoldaşı makinesi ile kentte sinema sektöründe önemli çalışmalara imza attı. Sinema sektörüne verdiği katkıyla, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde ‘Türk Sinemasına Katkı Ödülü’ne layık görülen Hüseyin Yeşil, geçtiğimiz yıl koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

‘Sinema bir tutkudur’ ifadesi Hüseyin Yeşil’i anlatıyor. 61 yıl boyunca sinema sektörünün içerisinde olan Yeşil, zorluklar içerisinde bugüne kadar ayakta durdurmayı başardığı sinemasını önce oğluna, sonra torununa devretti. Buna rağmen sinema tutkusundan hiçbir şey kaybetmeyen Yeşil, her sabah bürosuna giderek, eski makinesinin kokusunu alıyordu.

Hüseyin Yeşil’in kurduğu müstakil sinema, geçmişten bugüne gelişen teknolojiyle birlikte kendisini yenilerken, uzun bir tarihe de tanıklık ediyor.

Hüseyin Yeşil, bir röportajında sinema sektöründe yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

Yeni Melek sinemasıyla başladım. Beş ortak olarak başladık. Nevzat Arpacı, İsmet Arpacı, Kirkor, Nuri ve ben Yazlık Melek Sineması’nı kurduk. Malatya’da Ticaret ve Sanayi Odası’nın (şimdiki Emekliler Parkı’nın yerinde, eski belediyenin arkasındaydı) altında bir yer vardı, burayı kışlık Yeni Melek Sineması olarak açtık ve devam ettik. Seneler geçti, Kirkor ve Nuri Bey ayrıldı. Azına çoğuna tahammül ettim, zarara uğradım. Televizyonlar sinemaları susturdu. Tek kaldıktan sonra Yeni Melek Sineması’nı devam ettirdim. Nevzat Arpacı ile Ar sinemasını açtık. Ar sineması gündüz yandı. Ondan sonra Nevzat Arpacı ile ayrıldık. Yeni Melek Sineması’nı devam ettirdim. O işsiz zamanda Renkli, Can, Büyük, Şehir, Pınar, Şark, İstanbul sinemalarını kiralayıp, çalıştırdım. Günler, saatler, zamanlar doldu bıraktım. Can Sineması’na devam ettiğim zaman Yeşil Sineması nasip oldu.

# sinema, üç kuşak, haberler, haber

29 May 2021 - 10:41 Malatya- Kültür & Sanat

Muhabir Ferdi Durdu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
GEÇİCİ VE DAİMİ İŞÇİ ALIMI mask
GEÇİCİ VE DAİMİ İŞÇİ ALIMI
Cazibe Merkezi Kudret Havuzu mask
Cazibe Merkezi Kudret Havuzu
Yeşilçam’ın kötü adamı Mehmet Yağmur mask
Yeşilçam’ın kötü adamı Mehmet Yağmur
“Sinema için topladığım şişelerle zengin olurdum” mask
“Sinema için topladığım şişelerle zengin olurdum”
Sevcan’la Lezzet Yolunda: Malatya mask
Sevcan’la Lezzet Yolunda: Malatya
Arslantepe’ye Adanan Bir Ömür mask
Arslantepe’ye Adanan Bir Ömür
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da zincirleme kazada 21 kişi yaralandı! mask
Malatya’da zincirleme kazada 21 kişi yaralandı!
Kayıp gencin cesedi kuyuda bulundu mask
Kayıp gencin cesedi kuyuda bulundu
Yol kenarında ölü bulundu! mask
Yol kenarında ölü bulundu!
İRFAN BUZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU mask
İRFAN BUZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
TETTEH, MALLAN VE FOFANA’YA TEKLİF GİDECEK Mİ? mask
TETTEH, MALLAN VE FOFANA’YA TEKLİF GİDECEK Mİ?
“Lig’den düşeceğimize kesin gözüyle bakılıyordu” mask
“Lig’den düşeceğimize kesin gözüyle bakılıyordu”

GALERİ

Theresa Goell’in Nemrut’a savrulan külleri mask
Theresa Goell’in Nemrut’a savrulan külleri
Mezarlıktaki şaka mask
Mezarlıktaki şaka
“Yenilikçi bir tesis olacak” mask
“Yenilikçi bir tesis olacak”
Kızılay, bin 500 kişiyi istihdam edecek mask
Kızılay, bin 500 kişiyi istihdam edecek
Gürkan: “Çöpler enerjiye dönüştürülüyor” mask
Gürkan: “Çöpler enerjiye dönüştürülüyor”
Camisi yıkılan yalnız minare, zamana meydan okuyor mask
Camisi yıkılan yalnız minare, zamana meydan okuyor
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL