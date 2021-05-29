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29 May 2021 - 10:37- Gündem G: 29 May 2021 - 10:41

Tahıl ambarından hububat feryadı

Arguvan’da hububat hasadının başladığını dile getiren Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, bu yıl kuraklık nedeniyle rekoltede geçen yıla göre yüzde 70 oranda kayıp olacağını kaydetti. “Biçilemeyecek, biçerdöverin giremeyeceği çok arazimiz var. Bu da büyük bir kayıp” diyen Başkan Aslantürk, yetkililerden çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine, Ziraat Bankası’na olan borçlarının faizsiz ertelemelerini ve her çiftçiye dönüm başı 250 TL destek verilmelerini istedi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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REKOLTE YÜZDE 70 DAHA AZ

Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Malatya da bu yıl kurak hâkim. Hububat ve tahılın tarlalarda kalacağını öne sürülürken, Malatya’nın tahıl ambarı olarak nitelendirilen Yazıhan ve Arguvan’da da durum oldukça vahim görünüyor. Arguvan’da hububatın biçim aşamasına geldiğini ve hububattaki genel durumu BUSABAH gazetesine konuşan Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, önemli açıklamalarda bulundu.

Hububat denilince akıllara arpa ve buğday geldiğini ifade eden Başkan Aslantürk, şu anda Arguvan’da arpa hasadının yapılmaya başlandığını söyledi.

“HASAT ESKİ BORÇLARI KAPATMAYA YETMİYOR”

Ülke genelinde olduğu gibi Malatya ve ilçelerinde de kuraklık olduğunu dile getiren Aslantürk,

Arguvan’da rakımı düşük olan yerlerde arpa hasadı yapılıyor. Ülke genelinde kuraklık var. İlçemiz de bu kuraklıktan olumsuz etkilendi. Verim kaybının yüzde 70 olacağını düşünüyoruz. bu rekolte düşüklüğü hem arpada var hem de buğdayda da olacak. Rekoltede geçen yıla göre yüzde 70 kayıp var. Kuraklıktan dolayı yetkililerimizden çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerimize, Ziraat Bankası’na olan borçlarının faizsiz ertelenmesini istiyoruz. Çiftçilerimizi tarlada, köylerinde tutmak için bizim bunlara imkan sağlamamız lazım. Ekim sezonu geliyor. Çiftçi tohumunu, gübresini, mazotunu alması lazım, ekipmanına bakım yapması gerekiyor. Ama çiftçilerimizin kaldırıldığı hasat eski borçlarını kapatmaya yetmiyor. Çiftçilerimiz bu gibi hazırlıklarını yapamayacak. Bu nedenle de devletimiz çiftçilerimize dönüm başı 250 TL destek verirse çiftçilerimizi hem köylerinde hem de tarlada tutmuş oluruz. Biliyorsunuz pandemiden dolayı gıdanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı

diye konuştu.

“ÇİFTÇİLERİMİZ AYAKTA DURAMIYOR”

Çiftçilerin mağduriyetlerini devamlı kendilerine aktardıklarını söyleyen Aslantürk,

Çiftçilerimiz bize devamlı şikâyetlerini dile getiriyorlar bu konuda. Biz günlük çiftçilerimizle toplantılar yapıyoruz. Çiftçilerimiz sürekli hem mağdur hem de perişan olduklarını söylüyorlar. 6 aylık süre içerisinde mazota, gübreye, tarım ilaçlarına, ekipmanlara gelen zamlar neredeyse yüzde 100 civarında. Çiftçilerimiz ayakta duramıyor ki zaten. Çiftçilerimiz ürünlerini tarladan kaldıramıyorlar ki. Devletimizin mutlaka destek olması gerekiyor. Biçilemeyecek, biçerdöverin giremeyeceği çok arazimiz var. Bu da büyük bir kayıp. Muhtarlar aracılığıyla ilçe tarım müdürlüğüne dilekçeler verildi. Hasar çalışmaları tam bitmedi ama neredeyse yüzde 80 civarında hasar var. Mesela 120 bin dönüm arazinin 80 bin dönümünde hasar yüzde 80’in üzerinde

şeklinde konuştu.

# tahıl, haberler, haber, Çiftçi, rekolte

29 May 2021 - 10:37 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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