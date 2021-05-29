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29 May 2021 - 10:31- Gündem G: 29 May 2021 - 10:37

Arslantepe kalıcı liste için toplantıyı bekliyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınıp alınmayacağı temmuz ayının son haftasında online olarak gerçekleştirilecek olan toplantıyla belli olacak. Milattan önce 5 binli yıllara dayanan Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı’na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Hitit, Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyetin izlerini de bünyesinde barındıran Arslantepe Höyüğü, kalıcı liste yolunda adım adım ilerliyor.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, kılıç ve mızraklarıyla tarihe ışık tutan ve 2014'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü, kalıcı listeye alınmayı bekliyor.

Malatya‘ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açan Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınması ile ilgili geçtiğimiz yıl Çin’de yapılması planlanan toplantı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti. Arslantepe’nin kalıcı listede yer alıp almayacağına ilişkin temmuz ayının son haftasında online (çevrimiçi) olarak bir araya gelecek olan UNESCO Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda karar açıklanacak.

LAİK SİSTEM İLK DEFA ANADOLU'DA BAŞLADI

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarında laik sistemin ilk defa Anadolu'da başladığı ortaya çıkmıştı.

Kazılarda MÖ 3.600-3.500 yıllarından bir tapınak, MÖ 3.300-3.000 yıllarından bir saray bulunurken, yine kazı çalışmalarında çıkan 2 bin 500 mühür baskısı tam devlet sistemi ve bürokrasinin olduğunu gösteriyor.

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29 May 2021 - 10:31 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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