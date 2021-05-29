Malatya telafi eğitimine hazır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, sosyal medya hesabından yaptığı telafi eğitimi paylaşımı sonrası okullarda telafi eğitiminin nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, telafi eğitimi nasıl olacak? Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Bakanlıktan kendilerine telafi eğitimiyle herhangi bir yazının gelmediğini söyledi.
EĞİTİM TÜM YAZ BOYUNCA DEVAM EDEBİLİR
Tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirten Kanbay,
Bu konuyla ilgili Bakanlıktan bize bir ayrıntı gelmedi. 6 Haziran’da LGS sınavı hazırlıklarımızı tamamladık. Ayrıca okullarımıza yine dezenfektan, maske gönderdik. Yazın telafi eğitimine başlansa bizler hazırız. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Biz buna hazırız. Öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu aşı randevusu aldı veya aşılarını oldular. Malatya’mızda 13 bin civarında öğretmen var. Bunların yüzde 70’i hem aşı olabilecek hem de aşılandılar. Öğretmenlerimizin tamamı aşılanmadığı için ben tam bir oran veremiyorum. Biz Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak telafi eğitimlerine hazırız. Telafi eğitimleri 2 Temmuz’a kadar devam edecek ama Bakanlığımız tüm yaz boyunca da bu eğitime devam etme gibi bir çalışmaları var
diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.