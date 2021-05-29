MERALAR ALARM VERİYOR

Malatya’da meralarda su erozyonu yüzde 82,41

Malatya’da meralarda yaşanan erozyon ve su erozyonu hakkında açıklamada bulunan Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, “Toprak tek başına derelere gitmiyor, suyla beraber gidiyor. Bu da hem toprak hem de su kaybı demektir çünkü bunlar birlikte gidiyor. Eğer su kaybı olmasaydı, toprak kaybı da olmayacaktı” dedi.

SU EROZYONUNUN YÜZDE 82,41’İ MERA ARAZİLERİNDE

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce hazırlanan ‘Su Erozyonu İl İstatistikleri’ envanterine göre,

Malatya ilinde arazi kullanımı açısından yapılan değerlendirmede su erozyonunun, yüzde 1,34’ünün orman arazilerinde, yüzde 15,29’unun tarım arazilerinde ve yüzde 82,41’inin ise mera arazilerinde meydana geldiği belirlenmiştir

bilgileri yer aldı.

Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, erozyonun toprağın su ve toprak yolluyla bir yerden bir yere taşınmasıyla meydana geldiğini ifade etti. Kalaylı,

Erozyon demek aslında toprağın taşınması demektir. Bu taşınma da su, rüzgar ya da heyelan yoluyla oluyor. Dolayısıyla erozyon denildiği zaman bir toprak taşınması meydana geliyor. Su erozyonu da su yoluyla toprağın bir yerden bir yere taşınması demektir. Yani bu suyun kendi erozyonu anlamına gelmiyor, suyun toprağın taşıması anlamına geliyor

ifadelerini kullandı.

SU EROZYONU

Toprak erozyonunun yanı sıra su erozyonunun da yaşandığı kentte mera alanları bu durumun tetikçisi oluyor. Toprak erozyonunun tek başına olmadığına dikkat çeken Kalaylı,

Toprak tek başına derelere gitmiyor. Suyla beraber gidiyor. Bu da hem toprak hem de su kaybı demektir. Çünkü bunlar birlikte gidiyor. Eğer su kaybı olmasaydı, toprak kaybı da olmayacaktı. Bizim kaynak sularımızın tamamı yağış sularıdır. Bunları ne kadar toprakta tutabilirsek, bizim yer altı sularımızı zenginleştirir. Giden suyun belki denize ve akarsulara faydası var ama toprağa faydası yok

dedi.

MALATYA’DAKİ ÇIPLAK ARAZİLER

Orman alanlarının erozyon oluşumunu büyük ölçüde etkilediğini kaydeden Yakup Kalaylı, bitki örtüsünün ve toprak yapısının da bu konuda büyük önem arz ettiğini söyledi. Kalaylı,

Bir toprak neden taşınır, niye stabil kalmaz? Birincisi bu durum toprağın yapısıyla alakalıdır. Kumlu topraklarda taşıma daha fazladır. Çünkü bunların kendi içerisindeki bağlantısı zayıftır. Mesela killi toprakta erozyon daha azdır. Aynı zamanda erozyon, toprağın üzerindeki bitki örtüsüyle alakalıdır. Aslında erozyon 5 faktöre dayalıdır. Toprağın türü killi mi, kumlu mu, kalkerli mi ona göre değişiyor. Arazinin eğim uzunluğu, eğim ne kadar uzunsa yağışın toprağı taşıması o kadar artar. Diğer bir husus eğimin dikliği, yani eğim yüzdesi bu da çok önemli bir faktördür. Yayvan yüzeylerde erozyon daha azken, yüzeyin dikliği artıkça toprak kaybı da o oranda artar. Üzerindeki bitki örtüsü de çok önemlidir, denemeler yapılıyor. Ormanlık alanda yüzeye düşen yağışın, yüzde 30’un ağaçlardan dolayı aşağıya hiç inmiyor. Ağaçtaki yapraklar vasıtasıyla bu tutuluyor, infiltrasyon yoluyla tekrar havaya geri gönderiliyor, hiç aşağıya inmiyor. Yaprak olmayan ağaçlarda ise su dallara çarpıyor çok zayıf bir etki yapıyor. Toprak yüzeyini sertleştirmiyor, dolayısıyla erozyona sebep olmuyor. Çok küçük bir kısmı ancak yüzeysel akışa geçer. Ancak Beydağı’nı düşündüğümüz zaman ya da Malatya’daki çıplak arazileri düşündüğümüzde üzerinde hiçbir bitki örtüsü yok, dolayısıyla toprak direkt yağışa maruz kalıyor. Şiddetli yağışlarda önce küçük çizgiler oluşuyor. Daha sonra bu oyuntu, derecik ve dere boyutuna kadar yapabiliyor

diye konuştu.

“YAĞIŞ ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİSİ BU ALANLARDA OLMUYOR”

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce hazırlanan ‘Su Erozyonu İl İstatistikleri’ raporunda Malatya’nın mera alanlarının büyük oranda erozyona maruz kaldığı belirtiliyor. Malatya’daki meralarda oluşan erozyonla ilgili konuşan Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı,

Mera dediğimizde üzerinde ot bulunan, ağacın çok nadir görüldüğü toprak parçalarıdır. Dolayısıyla buralar çıplak olduğundan dolayı, ormanların yağış üzerindeki olumlu etkisi, bu alanlarda olmuyor. Dolayısıyla buradaki yağış ve özellikle ilkbahar ve yaz dönemindeki şiddetli yağışlar. Eğer ortalama üzerinde yağarsa bu mera alanları erozyona sebep olabilir

açıklamalarında bulundu.

GEVEN OTU

Yüksek kesimlerde yetişen geven otunun erozyonu önleme konusunda büyük payının olduğunu ifade eden Kalaylı,

Malatya’da açık alanlar var. Bu alanların büyük bir kısmında da özellikle Pütürge tarafında geven otu var. Geven otu, Pütürge’den Van’a hatta Hakkari’ye kadar uzanan bir bitkidir. Geven dediğimiz, ormanların yetişmediği en üst rakımlarda yetişiyor. Geveler, erozyon kontrol çalışmasında çok önemli bir görev ifa ediyorlar. Mera alanlarında da erozyon olmayan yer varsa baktığınız zaman üzerinde büyük oranda geven vardır

dedi.