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28 May 2021 - 22:38- Gündem G: 28 May 2021 - 22:52

Yurt binaları büyük onarımı yaptırılacak

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yurt Binaları Büyük Onarımı yapım işi yaptırılacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre "Yurt Binaları Büyük Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." ihale 15 Temmuzda gerçekleşecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız
# ihale, malatya gençlik ve spor İl müdürlüğü

28 May 2021 - 22:38 Malatya- Gündem

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