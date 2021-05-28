Yurt binaları büyük onarımı yaptırılacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre "Yurt Binaları Büyük Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." ihale 15 Temmuzda gerçekleşecek.

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