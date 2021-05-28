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28 May 2021 - 16:59- Gündem G: 28 May 2021 - 17:04

MEAH’TA BİR İLK DAHA

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yine bir ilk gerçekleştirilerek 82 yaşındaki bir kadın hastanın hem beyin hem de kalp damarındaki tıkanıklık aynı seansta başarılı bir ameliyatla tedavi edildi. Hastanın şu andaki durumunun iyi olduğunu söyleyen Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, “Kalp Damar Cerrahisi alanında bölgemizde referans merkezi olmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (MEAH) yine bir ilk gerçekleştirilerek, 82 yaşındaki bir kadın hastanın hem beyin hem de kalp damarındaki tıkanıklık aynı seansta başarılı bir ameliyatla tedavi edildi. Ameliyatı hastanenin 2 başarılı doktoru Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ergün Tecimer gerçekleştirdi.

Hastane tarihinde bir ilk olarak gerçekleştirilen bu ameliyat hakkında konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, beyin damarlarında tıkanıklığa bağlı belirtiler ile hastaneye başvuran hastanın yapılan incelemeler sonucunda şah damarında bir tıkanıklık, daralma gördüklerini söyledi.

“TIKANIKLIK VE DARALMA GÖRDÜK”

Damarlarındaki tıkanıklığın ameliyat ile açılmasının uygun olacağına karar verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Katrancıoğlu,

Hastanın yapılan incelemeler sonucunda şah damarında bir tıkanıklık, daralma gördük. Oradan beyine gitme olasılığı yüksek olan bir pıhtı nedeniyle bu rahatsızlığı geçirmiş olduğunu saptadık. Aynı zamanda hastamızın kalp damarlarında da tıkanıklık olduğunu tespit ettik. Hastamızın kalp ve şah damarlarındaki tıkanıklığın ameliyat ile açılmasının uygun olacağına karar verdik. 82 yaşındaki hastamızın hem beyin damarı hem de kalp damarındaki tıkanıklık aynı seansta tedavi edildi. Hastamızın şu an durumu gayet iyi

ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında bölgede referans merkezi olma hedeflerinin olduğu belirten Prof. Dr. Katrancıoğlu,

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD kurulduğundan bu yana ekibimiz özveri ile çalışarak her türlü operasyonu başarı ile gerçekleştiriyoruz. Kalp Damar Cerrahisi alanında bölgemizde referans merkezi olmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz

diye konuştu.

Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu,

Bu anlamda gerçekleştirilen çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk olmak üzere tüm hastane çalışanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunuyorum

dedi.

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28 May 2021 - 16:59 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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