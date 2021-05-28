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28 May 2021 - 14:33- Asayiş G: 28 May 2021 - 14:37

Kayıp 120 kişi bulundu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından kayıp şahıslarla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, kayıp müracaatı alınan 120 kişi bulunarak, ailelerine teslim edildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çocuk Şube Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde İl merkezi genelinde kayıp müracaatı alınan 120 kişi ile ilgili kentte ve çevre illerde bulunan ilgili kurumlar ile koordineli çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi. Bu çalışmalar kapsamında, kayıp müracaatı alınan 120 kişinin bulunarak, ailelerine teslim edildiğine yer verildi.

Açıklamada, 28 Mayıs itibariyle Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından kayıp müracaatı ya da aranan şahsın bulunmadığı bildirildi.

(Bülten)
# malatya, İl emniyet müdürlüğü

28 May 2021 - 14:33 Malatya- Asayiş

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