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28 May 2021 - 14:25- Yaşam G: 28 May 2021 - 14:33

Evinde birbirinden farklı eski eşyaları sergiliyor

Harita Kadastro Mühendisi ve Ziraat Teknisyeni Zeynel Mordoğan, nazar boncuğu ve at nalı almak için uğradığı antikacılarda topladığı birbirinden farklı eşyalar için evinin bir bölümünü sergi alanına çevirdi.

FERDİ DURDU
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Akçadağ’da yaşayan Mordoğan, çocukluğunda kullandığı ya da kullanılmasına tanıklık ettiği eşyaları, evinin altında oluşturduğu özel alanda toparladı. Görenlerin hayranlık duyduğu eşyaları büyük bir özen ve titizlikle sergileyen Zeynel Mordoğan, “Çocukluğumuzda kullandığımız ya da kullanılmasına tanıklık ettiğimiz eşyaları toparladım. Çok keyif alıyorum. Burada yaşayan insanlarda büyük ilgi gösteriyor” dedi.

Mordoğan; yün çoraptan heybeye, taş değirmenden kazana, yün taraktan gaz lambasına,  hunilerden kemik taraklara, tıraş makinalarından kaşağıya, halı makasından üzengiye, bakraçtan bilek taşına, ispirto ocaklarından kalbura, eski telefonlardan daktiloya, tarla faresi için tasarlanan kapandan sincap kapanına, kömürlü ütüden lambalara, birinci, ikinci ve üçüncü nesil gaz ocaklarına kadar birçok eski eşyayı toparladı.

“KULLANDIĞINI GÖRDÜĞÜM YA DA KULLANDIĞIM EŞYALARI TOPARLADIM”

“İnsan galiba yarış gereği belirli bir yaşa gelince eskiye özlem duyuyor” diyen Mordoğan, şunları söyledi:

Günlük yaşamda da yaşlılarla konuştuğumuzda hep ‘ah o eski günler’ deriz. Bende de öyle bir durum oluştu. Evi yaptırdığımda giriş için nazar boncuğu ve at nalı almak istedim. Her hafta sonu kurulan antika pazarlarına gittim. Oraları gezmekten çok keyif alırdım. Gemici feneri, nazar boncuğu ve at nalı almaya karar verdim. Gittim aldım bu sefer gördüğüm lambayı aldım. Evin müsait bir kısmı vardı gördüğüm güzel şeyleri almaya başladım. Eşim bunları pek istemese de evin müsait olan alanını bu eşyalar için düzenledi. Ben, ya kullanıldığını gördüğüm ya da çocukluğumda kullandığım eşyalar olmasına özen gösterdim. Babamın, dedemin, ninelerimizin kullandıkları ya da benim kullanılırken gördüğüm eşyaları toparladım.

“BÜTÜN EŞYALAR ÇALIŞIR DURUMDA”

Mordoğan, Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Fransa, Amerika, Almanya, Portekiz, İspanya ve İtalya’da kullanılan gaz ocaklarını ve lambaları da topladığını kaydederek,

Askeri gaz lambaları ile demiryollarında çalışanların kullandıkları Alman ve İsviçre yapımı lambalarda burada bulunuyor. Almanya’ya giden ilk Türk işçilerin gurbetten dönerken getirdiği teypleri de koleksiyonuma ekledim. Bunun yanı sıra çeşitli ülkelere ait askeri el fenerlerini de aldım. Toparladığım eşyaların hemen hemen hepsi çalışır durumda bulunuyor

ifadelerini kullandı.

# koleksiyon, antika, Eski eşya

28 May 2021 - 14:25 Malatya- Yaşam

Muhabir Ferdi Durdu

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