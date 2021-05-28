Dolar/TL, iki gündür devam eden yükseliş bugün rekor getirdi ve dolar/TL, tarihi zirvesini 8,58'den 8,60'a taşıdı. Benzer grafikler çizen euro/TL de 10,4730 ile rekor kırdı. Yaşanan bu hareketlilik sosyal medyada gündem oldu.
28 May 2021 - 12:31- Ekonomi Güncelleme: 28 May 2021 - 12:35
Dolar rekor kırdı!
ABD verilerinin beklenenden daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesi ve ABD Başkanı Biden'ın 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi sonrası kurda hareketlilik arttı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.