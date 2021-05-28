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28 May 2021 - 12:31- Ekonomi G: 28 May 2021 - 12:35

Dolar rekor kırdı!

ABD verilerinin beklenenden daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesi ve ABD Başkanı Biden'ın 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi sonrası kurda hareketlilik arttı.

Şafak Şahin
Şafak Şahin Tüm Haberleri
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Dolar/TL, iki gündür devam eden yükseliş bugün rekor getirdi ve dolar/TL, tarihi zirvesini 8,58'den 8,60'a taşıdı. Benzer grafikler çizen euro/TL de 10,4730 ile rekor kırdı. Yaşanan bu hareketlilik sosyal medyada gündem oldu.
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28 May 2021 - 12:31 Malatya- Ekonomi

Muhabir Şafak Şahin

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