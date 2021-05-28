Dolar rekor kırdı!

Dolar/TL, iki gündür devam eden yükseliş bugün rekor getirdi ve dolar/TL, tarihi zirvesini 8,58'den 8,60'a taşıdı. Benzer grafikler çizen euro/TL de 10,4730 ile rekor kırdı. Yaşanan bu hareketlilik sosyal medyada gündem oldu.