Muhtarlık Binaları Mesken Konumuna Geçti

Öte yandan alınan kararlar arasında kaçak su kullanımında cezai uygulamaların işletme büyüklüğüne göre uygulanacağı kararı kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Mayıs ayı II. Olağan Genel Toplantısı Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem başkanlığında yapıldı. Mazeret Dilekçelerinin okunarak oylanmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri içerisinde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısının ardından, MASKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Genel Kurul Toplantısının II. Birleşimi de gerçekleştirildi. MASKİ Genel Müdürlüğünün Genel Kurul Toplantısında gündemde olan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Mecliste alınan bazı kararlar ise şu şekilde:

1-Tarifeler Yönetmeliği ve Ücret Tarifeleri Konusu Hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

MASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin Abone Türleri Başlıklı 7. Maddesinin 5. Fıkrasının d) bendi “Belediyelerin sosyal ve kültürel amaçlı hizmet verilen yerlerine ve Mahalle Muhtarlık binalarına ait aboneliklerdir. Mahalle Muhtarlık binalarına ait abonelikler ilgili muhtar adına yapılır tüketilen su, ilgili bölgedeki mesken tarifesi üzerinden ücretlendirilir

ibaresinin eklenmesi hususu mecliste oy birliği kararıyla kabul gördü.

MASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin Abone Olma Koşulları Başlıklı 48. maddesinin 16. fıkrasında

Mülk sahibine ait güvence bedeli, mülk el değiştirdiğinde başvurulması halinde güncel güvence bedeli üzerinden iade edilir. Tapusu olmayıp satış sözleşmesi ile başvuranlara tapusunu daha sonra zaruri sebeplerin (Mahkeme vb.) ortadan kalkmasıyla birlikte ibraz edeceğini taahhüt ettiği yazıya istinaden ek sözleşmeyi kabul etmesi ve imzalaması halinde geçici abonelik verilebilir. Ticarethane/iş yeri aboneliklerinde ilk aboneliği yapmakla mükellef olan mülk sahibinin ticari bir unvanı yoksa mülk sahibinden ilk abonelik işlemlerinde Vergi Levhası istenmez. Bu aboneliğin ticari unvanı oluşunca vergi levhası istenir. Ayrıca Yapı ruhsatında büro, iş yeri, ticarethane, depo olarak geçen fakat fiili olarak herhangi bir ticari amaçla kullanılmadığı keşif raporu ile belirlenen ve mülk sahibi tarafından da bu yönde taahhüt alınan bağımsız birimlerden de vergi levhası istenilmez. İlk abonelik işlemlerinde ve abone devir işlemleri yapılırken başvuru sahiplerinden ilgili taşınmazın mülk sahibini gösterir tapu fotokopisi veya resmi kurumlarca onaylanmış tapu kaydı belgesi istenir.

ibaresinin kaldırılması hususu kabul edildi.

“SORUNLARINI ÇÖZMEK ADINA TEKLİF SUNUYORUZ”

Mahalle Muhtarlık binalarının ticarethane vasfından çıkıp mesken vasfına alınması meclisten geçti. Konuyla alakalı MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş,

Biz yılda 2 kez genel kurul yapmak zorundayız. Burada da vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmek adına sorunları meclis gündemine taşıyoruz. Özelikle abonelerimizin sorunlarını çözmek adına teklif sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi de mahalle muhtarlarının binaları, muhtarların abonelikleri ticarethane grubunda geçiyor. Bu nedenle bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Bizde sunduğumuz teklifte muhtarların aboneliklerini kendi adına almalarını bu doğrultuda mesken abonesi tarifesinde su bedelini ödemelerini teklifinize sunduk, maksadımız kimsenin mağdur olmaması

İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE CEZAİ İŞLEM UYGULAMASI

MASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin Sayaçlar Başlıklı 35. maddesinin 9. Fıkrasının c) bendinin 1. Alt bendinin a) harfli cümlesinde

Küçük İşletmelerde: Kaçak su kullanımı tespiti halinde kaçak su kullanım süresinin tespitine göre kaçak su kullanılan yer 150 metrekare den küçük veya faaliyet türü su tüketimi gerektirmeyen işyerlerinde her gün için 0,25 metreküp aylık 6 metreküp kaçak su kullanım durumunda aylık 6 metreküp 12 (On iki)aylık (12x6 metreküp) sarfiyat üzerinden tahakkuk yapılır.

Kaçak su kullanılan yer 0-100 metrekareden küçük veya faaliyet türü su tüketimi gerektirmeyen iş yerlerinde aylık 10 metreküp kaçak su kullanım durumunda aylık 10 metreküp 12 (On iki)aylık (12x10 metreküp) sarfiyat üzerinden tahakkuk yapılır.

b) Büyük İşletmelerde: Kaçak su kullanım tespiti halinde kaçak su kullanım süresinin tespitine göre kaçak su kullanılan yer 150 metrekareden büyük veya faaliyet türü su tüketimi gerektiren (fabrikalar, imalathaneler, oto yıkamalar, hastaneler, dershaneler vb.) işyerlerinde her gün için 5 metreküp aylık 150 metreküp, kaçak su kullanım aylık 150 metreküp 12 (On iki) aylık (12 x 150 metreküp) sarfiyat üzerinden tahakkuk yapılır.”

Su kullanılan yer 200 metrekareden büyük veya faaliyet türü su tüketimi gerektiren (fabrikalar, imalathaneler, oto yıkamalar, hastaneler, dershaneler vb.) işyerlerinde aylık 50 metreküp, kaçak su kullanım aylık 50 metreküp 12 (On iki) aylık (12 x 50 metreküp) sarfiyat üzerinden tahakkuk yapılır.

Kuyu suyu ticarethanelerde ise aylık 150 metreküp (On iki) aylık (12 x 150 metreküp ) sarfiyat üzerinden tahakkuk yapılır. İbaresinin eklenmesi hususu kabul edildi.

d) harfli cümlesinin eklenmesi

Orta büyüklükteki İşletmelerde; kaçak su kullanım tespiti halinde kaçak kullanımın tespitine göre kaçak su kullanılan yer 100-200 metrekare arası ise (çiğköfteci, çay ocağı, lokanta, fırın, berber, kuaför vb. ) aylık 25 metreküp (25*12 300 metreküp) sarfiyat üzerinde işlem yapılır.

İbaresinin eklenmesi hususu kabul edildi.