Güle talep var ama fidancılar yine dertli

Fidan satışında iyi bir sezon geçiren fidancılar, fidan dikim sezonunun sona ermesiyle birlikte gül satışına başladılar. İzmir’den Malatya’ya getirdikleri rengârenk ve çeşit çeşit güllerle satışlarına devam ettiklerini dile getiren Malatya Fidancılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, BUSABAH gazetesine konuştu.
Fidan sezonun sona erdiğini dile getiren Yumrutepe, artık sezonu olduğunu söyledi.
“İŞLERİMİZ FENA DEĞİL”
Çam ve peyzaj ürünlerine nazaran güle olan talebin fazla olduğunu ifade eden Yumrutepe,
Gül ve peyzaj ürünlerini ekseri İzmir’den temin ediyoruz. Malatya’da fidan sezonu bitti, gül, çam, peyzaj sezonu açıldı. İşlerimiz fena değil. Geçen yıla göre bu yıl gül için talep çok fazla. Şehir merkezi olsun ilçeler de olsun yoğun satıyoruz. Özellikle pandemiden dolayı şehirde yaşayan insanlarımız köylerine göç ettiler. Betonarme ev, villa yaptılar. Gündüzbey tarafında oldukça büyük yatırımlar var. Bu nedenle de peyzaj malzemesi alıyorlar. Gül fiyatında bir artış olmadı. Geçen yıl da gül 15-20 TL arasında satılıyordu, bu yıl da 15-20 TL’den satılıyor. Ancak maliyet çok fazla. Sulama sistemlerinde geçen yıla oranla 2 kat artış var. Biz özellikle Tarım ve Orman Bakanlığından destek bekliyoruz. Mesela Bakanlığımız fidan başına üreticiye bir lira destek verse bizim için çok iyi olur. Üreticimiz hem bu destekle kalkınır hem de işleri canlanır
şeklinde konuştu.
“YENİ SİTEMİZİN YAPILARI TAMAMLANDI”
Şehir Mezarlığı’nın yanına yapılan yeni yerlerine 2 ay sonra taşınacaklarını belirten Yumrutepe,
Yeni sitemizin yapıları tamamlandı. İdari binamız bitme aşamasında. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elektrik ve doğal gaz müracaatları da yapıldı. İnşallah 2 ay sonra yeni yerimize taşınacağız
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.