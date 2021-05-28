28 May 2021 - 11:54- Gündem

Güle talep var ama fidancılar yine dertli

Fidan sezonun sona ermesiyle birlikte gül satış sezonun başladığını dile getiren Malatya Fidancılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, güle oldukça yoğun bir talebin olduğunu kaydetti. Giderlerinin çok fazla olduğundan da bahseden Yumrutepe, “Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığından destek bekliyoruz. Mesela Bakanlığımız fidan başına üreticiye bir lira destek verse bizim için çok iyi olur. Üreticimiz hem bu destekle kalkınır hem de işleri canlanır” dedi.