GELİRİ KADIN GİRİŞİMCİLERE VERİLECEK

DAP Dairesi Başkanlığından 200 bin TL destek alınarak yapılan hurma bahçesinin ekimi, bakımı, gübrelemesi ve sulaması Yazıhan Belediyesi tarafından yapılıyor. Ayraca hurma bahçesinin yanına yapılacak olan meyve kurutma tesisinin de 2021 yılı içerisinde bitmesi hedefleniyor.

“BELEDİYENİN İMKÂNLARIYLA YAPIYORUZ”

Hurma bahçesinin her türlü alt yapı çalışmalarının tamamladığını söyleyen Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk,

Belediyemize ait 200 dönümlük alana hurma kapama bahçesi yaptık. Bununla ilgili DAP Daire Başkanlığından 200 bin TL destek aldık. Diğer çalışma bedellerini de belediye karşılıyor. Şu anda 4 bin 500 adet Trabzon Hurması var ve bunlar 2 yaşına geldi. Bahçeye havuzumuzu yaptık. Su şebekemizi döşedik, etrafının tel örgüsünü yaptık, çiftçi evimizi yaptık, enerjimizi getirdik. Yine hurma bahçesinin bakımını ilaçlanmasını, gübrelenmesini, çapalanmasını belediyenin imkânlarıyla yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde hurma bahçesinin yanına meyve kurutma tesisi yapacağız daha doğrusu desteğini aldık. Bu yıl içerisinde onu da gerçekleştireceğiz

dedi.

“BELEDİYE OLARAK DESTEK VERECEĞİZ”

Hurma bahçesinin boş kalan alanlarına da kekik dikimi ve bir de çatak üzümü projemiz var” diyen Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Onu da eylül-ekim döneminde dikimini gerçekleştireceğiz. Şu anda kekik dikimini bitirdik. Bundan sonra hasada gelene kadar bakımını biz yapacağız. Buradan da gelecek ürünler, bizim kadın girişimciler kooperatifimiz var. Kadın girişimciler kooperatifimize katkı sağlamak için onlara ürünleri vereceğiz ve yine Malatya’da kadın girişimciler kooperatifi standı var. Orada ürünlerimizin pazarlaması yapılacak, yani ürün geliri kooperatifi ait olacak. Bizde belediye olarak sosyal destek anlamında kadınlarımıza yönelik çalışmalarımızı teşvik etmek, yine iş imkânı sağlamak amacıyla onlara bu konuda belediye olarak destek vereceğiz

ifadelerini kullandı.

Son olarak Öztürk,

Hurma bahçesi, çatak üzüm, kekik projesi ayrıca kurutma tesisimiz aktif hale geldiği zaman yıllık en az 15 kişiye istihdam imkânı sağlayacaktır

şeklinde konuştu.