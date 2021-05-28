28 May 2021 - 11:37- Gündem

“Altyapı yatırımları hakikaten çok nankör”

Muhtarların ziyaretinde konuşan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Malatya’yı sağlam bir altyapıya kavuşturup, Malatya’ya sağlam bir gelecek sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını kaydetti. Altyapı yatırımlarının zorluğuna dikkat çeken Karataş, “Altyapı yatırımları hakikaten çok nankör. Çok zor, çok para yiyen ama bittikten sonra da kimsenin farkında olmadığı bir hizmet. Ama buna rağmen bunun çalışması içerisindeyiz” dedi.