“Altyapı yatırımları hakikaten çok nankör”

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ile Yönetim Kurulu üyeleri dün Paşaköşkü’nde yer alan MASKİ birimini ziyaret ettiler. Ziyarette MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, MASKİ birim sorumluları ve personellerde yer aldı.
Ziyarette ilk konuşmayı Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren yaptı. Başkan Eren, muhtarların daima mahallesinin sorumlusu olduğunu dile getirdi.
“MUHTARLAR EN ÇOK MASKİ’YLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR”
Bir su damlasının bir gözyaşı damlası gibi olduğunu kaydeden Başkan Eren,
Mahalle muhtarları en çok MASKİ’yle birlikte çalışıyorlar. Çünkü Malatya’nın içme suyu veya kanalizasyon veya diğer altyapı çalışmaları olsun bu gibi çalışmaların tamamı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır. MASKİ’nin bugüne kadarki çalışmalarından dolayı MASKİ Genel Müdürüme, teknik elamanlarına, daire başkanlarına ve tüm personellerine teşekkür ediyorum. Bir şehrin altyapısı ne kadar sağlam olursa, ne kadar iyi olursa daima o şehir temiz kullanılır ve devamlı da temiz bir suyu olur. İçme suyumuzun sorunsuz ve temiz bir şekilde bize ulaşmasından dolayı buradaki kardeşlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Her bir su damlası bizim için bir gözyaşı damlası gibidir
söylemlerine yer verdi.
“NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ OLUR”
Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Başıbüyük de,
Ben Gazi Mahallesi Muhtarı olarak ne kadar teşekkür etsem az olur. Çünkü biz 185’i aradığımız zaman MASKİ bunu bir emir olarak sayıyor ve anında arıza olan yere geliyorlar. Bundan dolayı ben çok teşekkür ediyorum
dedi.
“BİZ BİR AİLEYİZ”
Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş da,
Muhtarlarımızın bize sahip çıkmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim işimiz hakikaten zor. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, göreve başladıktan sonra bize verdiği talimat şuydu: ‘112 gibi olacaksınız, arızaya anında müdahale edeceksiniz. Vatandaşa maksimum düzeyde hizmet sunacaksınız.’ Arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda bize sağlanan araç, gereç, yer imkânıyla birlikte biz hizmet yapmanın gayret ve çabası içerisindeyiz. Bu hizmeti bu kadar düzenli, hızlı ve kaliteli bir şekilde sundukları için ben de arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ama biz muhtarlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte biz bir aileyiz. Sizler belli bir görev ifa ediyorsunuz, biz başka bir görev ifa ediyoruz ama en önemlisi bizim patronumuz olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza biz de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü bize 2 yıl içerisinde Malatya’da olmadık imkânlar sağladı. MASKİ gibi dev bir kurumun kendi araçları yoktu. Geçen 2 yıl içerisinde ihtiyaç duyduğumuz sayıda iş makinası, araç-gereç tarzında araçlarımızı temin ettik. Çok seri bir şekilde abone, arızaya, sahaya, işe ulaşmanın gayreti içerisinde oluyoruz. Çabamız ve gayretimiz aksamadan devam edecek
şeklinde konuştu.
“HİBE TARZINDA BİRTAKIM KAYNAKLAR VAR”
Malatya için çok sayıda projeleri olduğunu belirten Karataş,
2021 yılı içerisinde özellikle Malatya merkez için çok sayıda proje planladık, çok sayıda projelerimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımızın özellikle hibe tarzında sağladığı birtakım kaynaklar var. İnşallah haziran ayında onun da protokolü imzalandıktan sonra merkez mahallerimizin çoğunun problem olan eski şebekelerin yenilenmesi konusunda ihaleleri yapacağız. Malatya’yı sağlam altyapıya kavuşturup, Malatya’ya sağlam bir gelecek sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Yaptığımız yatırımlar altyapı yatırımları. Altyapı yatırımları hakikaten çok nankör. Çok zor, çok para yiyen ama bittikten sonra da kimsenin farkında olmadığı bir hizmet. Ama buna rağmen bunun çalışması içerisindeyiz. Gelecek kuşaklara ciddi bir altyapı bırakmak adına Başkanımızın emir ve talimatlarını biz yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle 2021 yılından sonra planlanan işler yapılırsa ben inanıyorum ki, Malatya’nın bir asırlık hizmetini sağlamış oluruz
ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.