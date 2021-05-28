Mevsimlik işçilere koronavisüs ayarı

Malatya Valiliği, yaptığı toplantı ile mevsimlik tarım işçilerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında nasıl çalışacağını belirledi. Valilik yaptığı açıklamada, alınan kararlarda virüsün yayılma hazınının göz önüne alındığını belirtti.

YATAK ARALARINA VİRÜS GİRDİ!

Malatya Valiliği’nin aldığı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı’na göre mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis, konteynır ve çadırlarda yatak aralarının en az bir buçuk metre olması gerektiği söylendi. Çadırlar arası mesafenin artırılmasına dikkat çekilerek, mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların belediye ekiplerinin düzenli olarak dezenfekte edilmesi kararlaştırıldı.

Mevsimlik tarım işçilerinin en çok sıkıntı çektikleri içme suyu problemine de değinen Valilik, belediyelerin mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir uygun su temininin sağlanacağını belirtti.

Valiliğin aldığı diğer bir kararda ise AFAD’dan destek aldı. Valilik, AFAD İl Müdürlüğünün imkanlarından faydalanılarak, mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka wc-banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulmasını kararlaştırdı. Gerekli hijyen şartlarının sağlanmasına yönelik çalışma yapacağını belirten valilik, belirtilen kararlara uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddesi gereği işlem yapacağını duyurdu.(Haber Merkezi)