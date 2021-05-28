Busabah Malatya Busabah Malatya
28 May 2021 - 11:33- Gündem G: 28 May 2021 - 11:55

Mevsimlik işçilere koronavisüs ayarı

Dünya kayısı başkenti olarak adlandırılan ve dünyada kuru kayısı üretiminin yüzde 85’ini karşılayan Malatya’da yeni hasat dönemi öncesi valilik pandemi sürecini de göz önüne alarak mevsimlik tarım işçileriyle ilgili toplantı gerçekleştirdi. Malatya Valiliği, mevsimlik tarım içlilerinin koronavirüs tedbirlerinde çalışama kapsamını belirledi.
mask

 Malatya Valiliği, yaptığı toplantı ile mevsimlik tarım işçilerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında nasıl çalışacağını belirledi. Valilik yaptığı açıklamada, alınan kararlarda virüsün yayılma hazınının göz önüne alındığını belirtti.

 

YATAK ARALARINA VİRÜS GİRDİ!

 

Malatya Valiliği’nin aldığı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı’na göre mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis, konteynır ve çadırlarda yatak aralarının en az bir buçuk metre olması gerektiği söylendi. Çadırlar arası mesafenin artırılmasına dikkat çekilerek, mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların belediye ekiplerinin düzenli olarak dezenfekte edilmesi kararlaştırıldı.

 Mevsimlik tarım işçilerinin en çok sıkıntı çektikleri içme suyu problemine de değinen Valilik, belediyelerin mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir uygun su temininin sağlanacağını belirtti.

 Valiliğin aldığı diğer bir kararda ise AFAD’dan destek aldı. Valilik,  AFAD İl Müdürlüğünün imkanlarından faydalanılarak, mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka wc-banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulmasını kararlaştırdı. Gerekli hijyen şartlarının sağlanmasına yönelik çalışma yapacağını belirten valilik, belirtilen kararlara uymayanlar hakkında  Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddesi gereği işlem yapacağını duyurdu.(Haber Merkezi)

 

 

 

 

 

# mevsimlik, işçi, çadır, çalışma, içme suyu, haberler, haber

28 May 2021 - 11:33 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
FETÖ’cü firari savcının gizli tanığı tutuklandı mask
FETÖ’cü firari savcının gizli tanığı tutuklandı
Ekmek 2 lira oldu, uygulama 1 Haziran’da mask
Ekmek 2 lira oldu, uygulama 1 Haziran’da
50 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA AŞI TARİHİ BELLİ OLDU mask
50 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA AŞI TARİHİ BELLİ OLDU
FETÖ’cü firari savcının gizli tanığı tutuklandı mask
FETÖ’cü firari savcının gizli tanığı tutuklandı
Depremzedelerin sorunları çözüldü mask
Depremzedelerin sorunları çözüldü
Ahır yangınında bir hayvan telef oldu mask
Ahır yangınında bir hayvan telef oldu
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da zincirleme kazada 21 kişi yaralandı! mask
Malatya’da zincirleme kazada 21 kişi yaralandı!
Kayıp gencin cesedi kuyuda bulundu mask
Kayıp gencin cesedi kuyuda bulundu
Yol kenarında ölü bulundu! mask
Yol kenarında ölü bulundu!
TETTEH, MALLAN VE FOFANA’YA TEKLİF GİDECEK Mİ? mask
TETTEH, MALLAN VE FOFANA’YA TEKLİF GİDECEK Mİ?
İRFAN BUZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU mask
İRFAN BUZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
“Lig’den düşeceğimize kesin gözüyle bakılıyordu” mask
“Lig’den düşeceğimize kesin gözüyle bakılıyordu”

GALERİ

“Yenilikçi bir tesis olacak” mask
“Yenilikçi bir tesis olacak”
Kızılay, bin 500 kişiyi istihdam edecek mask
Kızılay, bin 500 kişiyi istihdam edecek
Gürkan: “Çöpler enerjiye dönüştürülüyor” mask
Gürkan: “Çöpler enerjiye dönüştürülüyor”
Camisi yıkılan yalnız minare, zamana meydan okuyor mask
Camisi yıkılan yalnız minare, zamana meydan okuyor
GÖZLER 1 HAZİRAN’A ÇEVRİLDİ! mask
GÖZLER 1 HAZİRAN’A ÇEVRİLDİ!
EN BÜYÜK HEDEF: HAYVANDAN İNSANA KARACİĞER NAKLİ mask
EN BÜYÜK HEDEF: HAYVANDAN İNSANA KARACİĞER NAKLİ
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL