CEREN PALALI BİRİNCİLİKLERİYLE SÖZ ETTİRİYOR

3.Lig’de yer aldığı dönemde Malatya İdmanyurdu’nda da forma giyen Malatyalı eski futbolcu Gürol Palalı’nın kızı olan Hatice Ceren Palalı, 2018 yılında 16 Kadınlar Türkiye Salon Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu oldu. Palalı, 2017 yılında gerçekleştirilen Türkiye’nin En Hızlısı Yarışmaları’nın final etabında 2004 doğumlularda 100 metre 12.93’lük derecesiyle birinciliği göğüsledi. Palalı, 2018 yılında Olimpik Deneme Yarışmaları’nda 200 metrede 25.71’lik derecesiyle birinci, 100 metrede ise 12.67’lik derecesiyle ikinci olmuştu.

“KONUYU AİLEMLE PAYLAŞTIM”

Genç atlet, basketbol branşına yönelmeye hazırlanırken, beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesi üzerine atletizme başladığını ifade etti. Boş derslerinin olduğu bir gün beden eğitimi öğretmeninin atletizm kulüplerinin olduğunu ve buradaki faaliyetlere katılabileceğini söylediğini anlatan Ceren Palalı,

Ortaokulda basketbola başlamayı düşünüyordum. Ablam basketbolcu olduğu için bende basketbol sporunu yapmak istiyordum. Küçüklüğümde ablamın maçlarında geçti. Ortaokulda eğitim görürken boş bir dersimiz vardı, nöbetçi olan beden eğitimi öğretmenimiz Özkan Yeşildal dersi doldurmak için girmişti. Öğretmenimiz, atletizm kulüplerinin olduğunu ifade ederek, ‘istersen gel oyun oynarız’ dedi. Konuyu ailemle paylaştım. Ailem sporu destekliyor ve bana da yapabileceğimi söylediler. İlk başta gerçekten oyun şeklinde başladı ama sonrasında ciddi bir şekilde antrenman yapmaya başladık. Tabii oyun falan derken ben kendimi profesyonel anlamda spor yaparken buldum. Şuan bu durumda olmamı sağlayan kişi beden eğitimi öğretmenimdir

dedi.

SİYAH BEYAZ AŞK

Palalı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün sporcusu olmanın gururunu yaşadığını ve hayalinin gerçekleştirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

Öğretmenim Özkan Yeşildal’ın dayısı Fahrettin Karaduman benim şuanda antrenörüm ve beş yıldır bu görevi yapıyor. Fahrettin hocamız hem milli takım koordinatörü hem de Beşiktaş Kulübü’nde atletizm antrenörü. Beşikaş Kulübü’nde antrenörlük yaptığı için ben de Beşiktaş’ta başladım. Beşiktaş Kulübü’nde olmaktan dolayı çok mutluyum çünkü ailemin yanı sıra bende küçüklükten buyana gelen bir siyah beyaz aşkı var. Hayalimde yer alan bir kulüptü ve bu hayalimde gerçekleşmiş oldu.

“ADAPTASYON ANTRENMANI YAPIYORUZ”

Pandeminin bütün sporcuları etkilediğini dile getiren Palalı,

Her sporcu zorlanmıştır ama bizimki ekstra performans sporu olduğu için çok çok daha zorladı. Çünkü bizim form dönemlerimiz var. Forma girip çıkmak oldukça zor. Forma girmek için 3 ay adaptasyon antrenmanı yapıyoruz. Biz 3 ay boyunca bu antrenmanları evde yaptık. 3 ay sonra yarışmalara çıktığımda çok sıkışık bir sezonda yarıştım. Bir ay içerisinde 21 yarış koştum. Bu sadece Türkiye değil, dünya üzerinde tarihe geçecek bir durum çünkü bir sporcunun sakatlanmadan bir ay içerisinde 21 yarış koşması hem antrenör hem de sporcunun büyük bir başarısıdır. Balkan Relay Cup Yarışmasında hem 4x100 hem de 4x200’de milli takımı temsil ettim. 200 metrede Balkan yedincisi oldum. Benden bayağ büyük olan sporcularla yarıştım, 2001 doğumlu sporcular vardı. 4x100’de de bir talihsizlik yaşadık ve Balkan dördüncüsü olduk. Aslında ilk 3’e çok rahat girebilecekken bir sıkıntı yaşadık ve dördüncü olduk. Pandemi her sporcuyu farklı etkiledi. Psikolojik olarak etkilendim. Performans sporu yapıyorum ve ‘yarışmalara hazırlanabilecek mıyım?’ diye düşündüm ama pandeminin hem vücudumu hem de psikolojimi çok etkilemesine izin vermedim

dedi.

“DAHA İYİ DERECELER YAPABİLİRİM”

Ceren Palalı, atletimde hem başarı elde etmek hem de derecelerini geliştirmek amacıyla yoğun tempoda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları’nda elde ettiği başarılara da değinen genç atlet, şunları anlattı:

Kapalıda sadece 400 metrede yarıştım. 200’ü arada koştum ama biz 400 odaklı gittik. 400 metrede yaşıtlarıma göre iyi bir derece yaptım; ilk yarışımda 59.50, ikinci yarışımda ise 58.86 koştum. Sonrasında da başka yarışmalara katılmadım ve Bursa’da gerçekleştirilen Olimpik Deneme Yarışmalarına hazırlandık. 100 metrede beklemediğim bir derece koştum, bana da sürpriz oldu ama daha da üzerinde koşabilirmişim bunu da fark ettim. 100 metrede 12.26 koştum, en iyi kişisel derecemi elde ettim. 200 metrede de 25.19 koştum. 24.90’ım vardı, 25.19 koşmamda açıkçası rüzgar biraz beni etkiledi. Ne yazık ki rüzgardan dolayı 24 saniye göremedim. Aslında çok motive olarak çıkmıştım ve 24 saniyeyi göreceğim gözüyle bakıyordum ne yazık ki olmadı ama bu da olacak. Bu yarışmalar benim adıma çok iyi geçiyor, umarım ilerleyen yarışmalarda çok daha iyi dereceler yapabilirim.

Ailelerin çocuklarını spora yönlendirmede etkili olduklarına dikkat çeken Palalı,

Bu devirde aileleri, çocuklarını spora yönlendirme konusunda çok az destekliyor. Ne yazık ki bu çocuklar spordan mahrum kalıyorlar. Benim ailem tam tersine her zaman arkamda duruyor. Her şekilde bana destek çıktılar. Böyle bir ailede olmaktan dolayı da çok gururluyum. Her şey onların sayesinde oldu. Bu başarıları ne kadar kendim elde etsem de onlar benim arkamda durmasaydı, bunları başaramazdım

dedi.