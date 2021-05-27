Malatya’da 9 kişi vefat etti

“70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Makbule Yalçın’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Bozbayır Sokak, No: 21/5, Battalgazi.
100 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Alaaddin Eren’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Mehmet Kurnaz Sokak, No: 1, Battalgazi.
24 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bahadır Birgün’ün taziye adresi: Cevatpaşa Mahallesi, Fesleğen Sokak, No: 5, Yeşilyurt.
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Selahattin Yüksel Güran’ın taziye adresi: Saray Mahallesi, Fuzuli Caddesi, Bedreddin Arpacı Apartmanı, No: 45, Battalgazi.
71 yaşında vefat eden ve Dolaylı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Süleyman Topal’ın taziye adresi: Dolaylı Mahallesi, Arguvan.
87 yaşında vefat eden ve Şahmir Köyü Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Doğan’ın taziye adresi: Şahmir Köyü, Adıyaman.
71 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Alçık’ın taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Delibaş Küme Evleri, No: 77, Yeşilyurt.
73 yaşında vefat eden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Karakuş’un taziye adresi: Aktepe Mahallesi, Hecek Küme Evleri, No: 141, Akçadağ.
73 yaşında vefat eden ve İkiciler Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fadime Laçin’in taziye adresi: İkinciler Mahallesi, Akçadağ.”
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.