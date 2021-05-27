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27 May 2021 - 17:53- Yaşam G: 27 May 2021 - 17:56

Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Makbule Yalçın’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Bozbayır Sokak, No: 21/5, Battalgazi.

100 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Alaaddin Eren’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Mehmet Kurnaz Sokak, No: 1, Battalgazi.

24 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bahadır Birgün’ün taziye adresi: Cevatpaşa Mahallesi, Fesleğen Sokak, No: 5, Yeşilyurt.

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Selahattin Yüksel Güran’ın taziye adresi: Saray Mahallesi, Fuzuli Caddesi, Bedreddin Arpacı Apartmanı, No: 45, Battalgazi.

71 yaşında vefat eden ve Dolaylı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Süleyman Topal’ın taziye adresi: Dolaylı Mahallesi, Arguvan.

87 yaşında vefat eden ve Şahmir Köyü Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Doğan’ın taziye adresi: Şahmir Köyü, Adıyaman.

71 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Alçık’ın taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Delibaş Küme Evleri, No: 77, Yeşilyurt.

73 yaşında vefat eden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Karakuş’un taziye adresi: Aktepe Mahallesi, Hecek Küme Evleri, No: 141, Akçadağ.

73 yaşında vefat eden ve İkiciler Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fadime Laçin’in taziye adresi: İkinciler Mahallesi, Akçadağ.”

(Haber Merkezi)

# vefat

27 May 2021 - 17:53 Malatya- Yaşam

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