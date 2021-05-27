TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu’yu eleyen Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor’dan sonra Süper Lig’e çıkan 3. takım oldu. Göztepe’nin ardından İzmir’i temsil edecek ikinci takım olacak olan Altay 18 yıl sonra Süper Lig’de mücadele edecek. 13 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonda Süper Lig’de İstanbul (6), İzmir (2), Antalya (2), Malatya, Konya, Adana, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Sivas, Giresun, Rize ve Trabzon illerinden toplam 20 takım kozlarını paylaşacak. Bu sezon beşinci kez mücadele edeceği Süper Lig’de tek Doğu Anadolu ekibi olma özelliğini taşıyacak olan Yeni Malatyaspor 6 bölgede 12 farklı şehirde sahne alacak.
27 May 2021 - 16:54- Spor Güncelleme: 27 May 2021 - 16:57
YENİ MALATYASPOR 12 ŞEHİR GEZECEK
Süper Lig 2021-2022 sezonu Ağustos ayı ortasında oynanacak ilk hafta karşılaşmasıyla başlayacak. Ligde bu sezon beşinci kez mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor 6 bölgede 12 farklı şehirde sahne alacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.