YENİ MALATYASPOR 12 ŞEHİR GEZECEK

TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu’yu eleyen Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor’dan sonra Süper Lig’e çıkan 3. takım oldu. Göztepe’nin ardından İzmir’i temsil edecek ikinci takım olacak olan Altay 18 yıl sonra Süper Lig’de mücadele edecek. 13 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonda Süper Lig’de İstanbul (6), İzmir (2), Antalya (2), Malatya, Konya, Adana, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Sivas, Giresun, Rize ve Trabzon illerinden toplam 20 takım kozlarını paylaşacak. Bu sezon beşinci kez mücadele edeceği Süper Lig’de tek Doğu Anadolu ekibi olma özelliğini taşıyacak olan Yeni Malatyaspor 6 bölgede 12 farklı şehirde sahne alacak.