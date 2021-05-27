Busabah Malatya Busabah Malatya
27 May 2021 - 16:54- Spor G: 27 May 2021 - 16:57

YENİ MALATYASPOR 12 ŞEHİR GEZECEK

Süper Lig 2021-2022 sezonu Ağustos ayı ortasında oynanacak ilk hafta karşılaşmasıyla başlayacak. Ligde bu sezon beşinci kez mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor 6 bölgede 12 farklı şehirde sahne alacak.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask

TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu’yu eleyen Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor’dan sonra Süper Lig’e çıkan 3. takım oldu. Göztepe’nin ardından İzmir’i temsil edecek ikinci takım olacak olan Altay 18 yıl sonra Süper Lig’de mücadele edecek. 13 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonda Süper Lig’de İstanbul (6), İzmir (2), Antalya (2), Malatya, Konya, Adana, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Sivas, Giresun, Rize ve Trabzon illerinden toplam 20 takım kozlarını paylaşacak. Bu sezon beşinci kez mücadele edeceği Süper Lig’de tek Doğu Anadolu ekibi olma özelliğini taşıyacak olan Yeni Malatyaspor 6 bölgede 12 farklı şehirde sahne alacak.
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
ESKİHELLAÇ AVRUPA YOLCUSU MU? mask
ESKİHELLAÇ AVRUPA YOLCUSU MU?
İRFAN BUZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU mask
İRFAN BUZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
TETTEH, MALLAN VE FOFANA’YA TEKLİF GİDECEK Mİ? mask
TETTEH, MALLAN VE FOFANA’YA TEKLİF GİDECEK Mİ?
Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile anlaştı mask
Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile anlaştı
Yeni Malatyaspor’dan 19 Mayıs paylaşımı mask
Yeni Malatyaspor’dan 19 Mayıs paylaşımı
FORMAYI EN FAZLA TERLETEN İSİM O OLDU mask
FORMAYI EN FAZLA TERLETEN İSİM O OLDU
ADEM ZİRVEYİ BIRAKMADI! mask
ADEM ZİRVEYİ BIRAKMADI!
YMS’DE AYAKLAR ÇALIŞTI mask
YMS’DE AYAKLAR ÇALIŞTI
“GEÇEN SENE BU TAKIM DÜŞTÜ, BU SENE LİGDE TUTTUK” mask
“GEÇEN SENE BU TAKIM DÜŞTÜ, BU SENE LİGDE TUTTUK”
HYMS, PFDK’ya sevk edildi mask
HYMS, PFDK’ya sevk edildi

27 May 2021 - 16:54 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
“Lig’den düşeceğimize kesin gözüyle bakılıyordu” mask
“Lig’den düşeceğimize kesin gözüyle bakılıyordu”
TETTEH, MALLAN VE FOFANA’YA TEKLİF GİDECEK mask
TETTEH, MALLAN VE FOFANA’YA TEKLİF GİDECEK
TETTEH, MALLAN VE FOFANA’YA TEKLİF GİDECEK Mİ? mask
TETTEH, MALLAN VE FOFANA’YA TEKLİF GİDECEK Mİ?
DİVAN KURULU HAREKETE GEÇTİ mask
DİVAN KURULU HAREKETE GEÇTİ
YÖNETİMDEN FAMARA MESAİSİ! mask
YÖNETİMDEN FAMARA MESAİSİ!
Türkiye’yi temsil edecek! mask
Türkiye’yi temsil edecek!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da zincirleme kazada 21 kişi yaralandı! mask
Malatya’da zincirleme kazada 21 kişi yaralandı!
Kayıp gencin cesedi kuyuda bulundu mask
Kayıp gencin cesedi kuyuda bulundu
Yol kenarında ölü bulundu! mask
Yol kenarında ölü bulundu!
TETTEH, MALLAN VE FOFANA’YA TEKLİF GİDECEK Mİ? mask
TETTEH, MALLAN VE FOFANA’YA TEKLİF GİDECEK Mİ?
SOYLU MU PEKER Mİ? mask
SOYLU MU PEKER Mİ?
Malatya’da ekmeğe zam mask
Malatya’da ekmeğe zam

GALERİ

Çöktü, çökecek! mask
Çöktü, çökecek!
Gürkan: “Çöpler enerjiye dönüştürülüyor” mask
Gürkan: “Çöpler enerjiye dönüştürülüyor”
Camisi yıkılan yalnız minare, zamana meydan okuyor mask
Camisi yıkılan yalnız minare, zamana meydan okuyor
GÖZLER 1 HAZİRAN’A ÇEVRİLDİ! mask
GÖZLER 1 HAZİRAN’A ÇEVRİLDİ!
EN BÜYÜK HEDEF: HAYVANDAN İNSANA KARACİĞER NAKLİ mask
EN BÜYÜK HEDEF: HAYVANDAN İNSANA KARACİĞER NAKLİ
Fidanlar toprakla buluştu! mask
Fidanlar toprakla buluştu!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL