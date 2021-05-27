Kural ihlali yapanlara ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 27 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden 21, maske takma kuralına uymayan 13 kişiye idari para cezası uyguladı. Ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 21 kişiye 18 bin 900 TL, maske takma kuralına uymayan 13 kişiye ise 11 bin 700 TL para cezası kesti.
Ekipler, bin 600 işyeri ile 2040 toplu ve ticari taşıma aracında da denetimde bulunurken, 9 işyeri ile 12 araca işlem yapıldı.
Emniyet ekipleri, izolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişiyi ise evine gönderdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.