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27 May 2021 - 11:51- Asayiş G: 27 May 2021 - 11:56

Uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
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Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan planlı operasyonlarda 137 gram metamfetamin, bin 106 adet yeşil reçeteye tabi hap, 22 gram sentetik kannabinoid, 6 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

(İHA)
# narkotik, tutuklama

27 May 2021 - 11:51 Malatya- Asayiş

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