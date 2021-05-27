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27 May 2021 - 10:59- Teknoloji G: 27 May 2021 - 11:02

Pandemi dönemi için yerli ve milli ateş ölçer geliştirildi

Malatya Teknokent firması tarafından pandemi sürecinde kullanılabilmesi amacıyla yerli ve milli ateş ölçer geliştirildi.
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Malatya İnönü Üniversitesi’nin son beş yıldır üniversite akademisyeni ile sanayiciyi bir araya getirerek yeni ürünler geliştirilmesi için uygulamaya başladığı Üniversite Sanayi İş Birliği Proje (ÜSİP) proje desteği sayesinde onlarca ürün geliştirildi. Bu kapsamda üretilen son ürün ise Malatya Teknokent firması ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Teoman Karadağ tarafından ÜSİP desteği ile geliştirilen yerli ve milli ateş ve nabız ölçer oldu.
Pandemi döneminde Malatya Teknokent’te, virüs ve bakteri geçirmeyen doğal bitkisel solüsyonlu yenilikçi maske, insan sağlığına zarar vermeyen, hava ve yüzeydeki virüsleri yok eden ultraviyole lamba (UVC-222 NM), dezenfektan, ozon tabanlı kuru dezenfeksiyon kabini, çocuk ve büyükler için bağışıklık sistemini kuvvetlendiren takviye edici gıda gibi ihtiyaç duyulan birçok ürün ve cihaz geliştirildi.
Son olarak ise bu cihazlara yenilikçi ateş, nabız ölçer eklendi.
Malatya Teknokent firması ve İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Teoman Karadağ tarafından ÜSİP desteği ile geliştirilen yerli ateş ve nabız ölçer ürünü tamamlandı.
Muadillerinin tamamı yurt dışından ithal edilen yerli ve milli ateş ölçer, söz konusu alandaki ithalatı azaltacak bir etkiye sahip olacak.
Bu arada, muadilleri sadece ateş ölçme için kullanılırken, yerli ve milli ateş ölçere aynı anda vücut, ortam sıcaklığı, nabız ve kandaki oksijen seviyesini ölçebilme nitelikleri de eklendi. Ayrıca cihaz yine muadillerine göre çok daha küçük ve ergonomik olarak tasarlandı. Bu sayede kullanıcıların çantalarında hatta ceplerinde bile cihazı kolayca taşıyabilmeleri sağlandı

(İHA)

27 May 2021 - 10:59 Malatya- Teknoloji

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