Ekmek 2 lira oldu, uygulama 1 Haziran’da

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, Bayramdan sonra ekmeğe zam yapılacağını açıklamış, vatandaşların, ekmeği ne zaman zamlı tarifeyle yiyecekleri merak konusu olmuştu. Ekmek zammıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Yönetim Kurulu önceki gün toplanarak ekmek zammıyla ilgili istişarede bulundular. Toplantıda zam kararı çıktı. Ortaya çıkan ekmek zammı tarifesini BUSABAH gazetesine açıklayan Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, zammın net olarak uygulanacağı zamanı da verdi.

Pandemi sürecinde tüketicilerimize yardımcı olmak için ekmeğe zam yapmamaya çalıştıklarını hatırlatan Başkan Büyükelçi, bu tavırlarını Ramazan ayında da devam ettirdiklerini söyledi.

“DURUMU UZUN UZADIYA GÖRÜŞTÜK”

Dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade eden Başkan Büyükelçi,

Fırıncı esnafları asla para kazanamıyor, artı gittikçe kan kaybediyor. Un, maya, fiyatları giderek arttı. Zaten bizim personeller asgari ücretin üstünde çalışıyorlar. Maaşları yüksek. Giderlerimiz fazla, zararımızı kurtaracak durumda değiliz. Ekmeğe zam yapmak zorundaydık, ama bu zammı zor süreçten geçtiğimiz için daima erteledik. Gerçekten artık gücümüz kalmadı. Biz Yönetim Kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Durumu uzun uzadıya görüştük. Netice olarak da 200 gram pide ile 230 gram somun ekmeğin 2 lira olması yönünde karar aldık. Biz ekmeğin gramını yükseltip, öyle zam yapmayı uygun gördük. Hazırladığımız zam tarifesini Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine takdim edeceğiz. Çıkan kararla da Haziran ayının 1’i veya 2’sine zamlı tarifeye geçeceğiz. Zam kararının reddedileceğini tahmin etmiyorum

şeklinde konuştu.