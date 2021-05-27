27 May 2021 - 10:01- Yaşam

Sefere tertemiz çıkıyorlar

Kovid-19 salgınıyla beraber toplu yaşanılan her yer tehlike arz etmeye başladı. Özellikle toplu taşıma araçları bunların en başında yer alıyor. Bu kapsamda Malatya’da MOTAŞ bünyesindeki otobüsler ve trambüsler her gün rutin olarak ana merkezden çıkmadan önce iç, dış temizlikleri yapılarak, dezenfektasyon işleminden geçiyor. Böylelikle salgın kapsamında alınan tedbirlerle vatandaşlara daha sağlıklı bir hizmet sunuluyor.