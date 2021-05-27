Sefere tertemiz çıkıyorlar

MOTAŞ A.Ş Genel Müdürü Cemal Erkoç, otobüs seferleri ve araçların dezenfektasyon işlemleriyle alakalı bilgi verdi. Konuyla ilgili Genel Müdür Cemal Erkoç,
Sistemsel olarak her gün sefere gidecek araçlar normal yıkama bölümüne gider, yıkama işlemleri yapılır arkasından iç temizliği yapılır. İç temizlikte personellerimiz, özellikle temasın çok olacağı noktaları, el tutamaçlarından koltuk arkasındaki tutamaçlara kadar yani her taraf elden geçiyor. Vatandaş araçlara bindiğinde temas edeceği her türlü alan temizlenmiş oluyor
dedi.
MOTAŞ ’ın pandemi döneminde kaç araçla hizmet verdiğini anlatan Cemal Erkoç,
MOTAŞ olarak trambüs merkezinde toplan 22 trambüs aracımız var. Şu anda pandemi nedeniyle yolcu sayısındaki düşüş nedeniyle 7-8 araçla hizmet veriyoruz. Aynı şekilde otobüs sistemimizde benzer, normal şartlarda 110 MOTAŞ aracı 120 de özel halk araçlarıyla hizmet verirken kısıtlamalar ve yolcu sayılarındaki düşüş nedeniyle toplam 70 otobüs 90’da özel halk araçlarıyla hizmet veriyoruz. Her gün yolcu sayılarını takip ederek, meydana gelen yoğunluğa bağlı olarak yedek araçlarımızı devreye koyarak ilave seferlerimizi de anında düzenleyebiliyoruz
kelimelerine yer verdi.
“HER TÜRLÜ ALAN TEMİZLENİYOR”
Sefere çıkacak araçların öncelikle bakım ve temizlik ilerinden geçtiğini söyleyen MOTAŞ A.Ş Genel Müdürü Cemal Erkoç,
Sistemsel olarak her gün sefere gidecek araçlar normal yıkama bölümüne gider, yıkama işlemleri yapılır arkasından iç temizliği yapılır. İç temizlikte personellerimiz, özellikle temasın çok olacağı noktaları, el tutamaçlarından koltuk arkasındaki tutamaçlara kadar yani her taraf elden geçiyor. Vatandaş araçlara bindiğinde temas edeceği her türlü alan temizlenmiş oluyor. En sonda kimyasal dezenfektasyon işleri yapılıp tamamen temiz bir halde sefere hazır hale getiriliyor. Temizlikte bittikten sonra özellikle pandemiye karşı dezenfektasyon işlemleri yapılıyor. Bunu her gün her araç için uyguluyoruz. Sabahleyin sefere çıkacak aracımız, işlemleri tamamlanmış olarak seferlerine başlıyor. Sistemimiz bu şekilde devam ediyor
sözlerini kaydetti.
MOTAŞ A.Ş Genel Müdürü Cemal Erkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kısıtlama kaynaklı yaşanacak olumsuz bir olaya hiçbir zaman meydan vermedik. Özellikle temizlik ve hijyen konusunda elimizden gelen her türlü önlemi aldık. Tabii işlemler sadece araçların temizliğiyle de bitmiyor. Biz temizlik ekibi kurduk. Duraklarımızı da 2 vardiyaya bölerek gece ve gündüz olmak üzere duraklarımızın bakımını, temizliğini dönüşümlü olarak bunları da yapıyoruz. İnşallah bir an önce pandemi belasından kurtuluruz. Vatandaşlar da bizler de inşallah işin normal seyrine döneriz ve bu illetten kurtuluruz diye düşünüyorum.
HES KODU
HES kodu uygulamasını titizlikle yürüttüklerini belirten Erkoç
İçişleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgeler doğrultusunda ve Valilik İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda alınan tüm kararları kesinlikle uyguluyoruz. Bilindiği üzere şu anda HES kodu uygulamasıyla tüm yolcularımızı araçlarımıza alıyoruz. HES kodu uygulaması bizde direkt biner binmez kontrolü yapılmış oluyor. Bazı yerlerde farklı uygulamalar var. Ama Malatya’da otobüse binen kişi kartını okuttuğu zaman direkt olarak Sağlık Bakanlığı ile haberleşme yapılıyor, karşı taraf yani Sağlık Bakanlığı tarafından karta yüklenen HES kodu kontrol ediliyor, kişinin hasta olup olmadığını onaylıyor. Zaten sıkıntı yoksa geç onayı veriyor. Bu da yaklaşık 2-3 saniyelik bir işlem olarak sürüyor. Yani otobüse binen kişiler, Sağlık Bakanlığından tespit edilmiş, hasta olmayan kişilerdir. Buna rağmen biz yine de binişlerde koltuklarımızın bir tanesi boş kalacak şekilde oturma yerleri, ayakta yolcu sayısının İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda ayakta yolcu adetinin yüzde 50’si kadar yolcu alabiliyoruz. Ama bu kadarlık yolcu da yok şu an için. Sadece sabah ve akşam işe gidiş ve dönüş saatlerinde yani bizim pik saatler dediğimiz saatlerde bir yoğunluk oluyor. Diğer saatlerde yolcu yok denecek kadar az
diye konuştu.
“Pik yapan saatlere göre bir düzenleme yaptık” diyen Cemal Erkoç,
Pik yapan saatlerde burada çıkan otobüs sayımızla, araç sayımızla diğer saatlerdeki araç sayısı farklı oluyor. Örneğin burada araçlar 8-10 dakikada bir çıkıyorsa, pik saatlerde bunu 5 dakikaya düşürüyoruz. Birde biz online kamera sistemimizle sürekli olarak otobüslerimizi ve duraklarımızı takip ediyoruz. Buradaki arkadaşımız anında yoğunluğa göre buradaki ilgili arkadaşları uyarıp, ek sefer çıkarabiliyoruz. Sabah mesaiden akşam iş bitimine göre takip ediyoruz
ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Erkoç,
Elimizden geldiğince arkadaşlarımızla canlı olarak bu işleri takip ediyoruz. Bunların sıkıntısını vatandaşlarımızdan gelen maillerden alabiliyoruz. Anlık yolcu kapasitesi artabiliyor. Bir de kısıtlama zamanında otobüs seferlerini güncelliyoruz. Vatandaş sayfamızda bulamayınca şikâyet edebiliyor. Şunu söyleyeyim, sürekli yedek araç bekletiyoruz ve anında müdahaleler yapıyoruz. Gelen şikâyetleri de hemen yerinde inceleyip, hem şikâyet sahibine ulaşıyoruz hem de yapacağımız bir düzenleme varsa onu da yapıyoruz
söylemlerini kullandı.
Pandemiden dolayı yolcu kapasitesinin yüzde 50 oranında düştüğünün altını çizen Cemal Erkoç,
Bizim şu anda en büyük sıkıntımız pandemiden kaynaklanıyor, sadece MOTAŞ olarak düşünmeyelim, MOTAŞ’a bağlı özel halk otobüsleri de var. Halk otobüsleri taşıdığı yolculardan elde ettikleri gelirlerle bu işi döndürmeye çalışıyorlar. Şu an için oturan ve ayakta yolcu sayılarının ancak yüzde 50’sini kullanabiliyoruz. Özellikle son dönemde yakıta gelem zamlar bu sektörü çok büyük bir şekilde etkiledi. Tek temennimiz, pandeminin dünyaya ve ülkemizde biterek normal hayata dönebilmemiz
şeklinde konuştu.
“BU KONUDA KENDİMİZİ ZORLUYORUZ”
Yolcu ücretlerine herhangi bir zammın söz konusu olmadığını belirten Genel Müdür Cemal Erkoç,
En son zammı 2019’un ağustos ayında yapmıştık. Geldiğimiz noktaya baktığımızda gerek vatandaşımızın gerekse esnafımız herkes sıkıntıda bir zammı gündeme getirmek kolay olmuyor. Ölçüp, biçip nasıl tasarruf sağlayabiliriz, az maliyetle bu işi yapabiliriz ona bakıyoruz. Biraz bu konuda kendimizi zorluyoruz. Ama hakikaten şu anda şartlar çok zor
dedi.
SINAV HAFTALARI
Sınav dönemlerinde ek sefer yaparak öğrencilere yardımcı olduklarını anlatan Erkoç,
Özellikle hafta sonu yapılan sınavlar için bizler Milli Eğitim Bakanlığınca ya da Valilikçe, Sağlık Bakanlığınca, Sağlık İl Müdürlüğünce talepler geliyor. Özellikle pandemi nedeniyle kısıtlama altında bulunan kişiler için biz özel araç tahsis ediyoruz. Bu özel aracın şoförü de özel elbisesiyle işini yapıyor ve sadece sınava gidecek öğrenciler için kullanılıyor. Bununla alakalı duraklarımızı belirliyoruz. Kendi imkânlarıyla o duraklara gelip, bizim otobüslerle sınav merkezlerine gelip, tekrar sınav bitiminde dönüyorlar. Bu şekilde de bir hizmet veriyoruz
sözlerine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.