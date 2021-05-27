ESKİHELLAÇ AVRUPA YOLCUSU MU?

Yeni Malatyaspor ile bir yıllık sözleşmesi daha bulunan genç oyuncu Mustafa Eskihellaç için Eskihellaç İsviçre’nin köklü kulüplerinden Grasshoppers devreye girdi. Teknik direktör İrfan Buz’un göreve getirilmesinin ardından ilk onbirde daha fazla forma şansı bulan genç oyuncu sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Süre aldığı karşılaşmalarda her hafta üzerine koyarak giden ve geleceğin yıldız oyuncuları arasında gösterilen Eskihellaç için Grasshoppers Kulübü yetkililerinin Yeni Malatyaspor’un kapısını çalmaya hazırlandığı ve genç futbolcu için 2 milyon Euro teklif edeceği konuşuluyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Mustafa Eskihellaç bu sezon sarı kırmızılı formayla 25 Süper Lig maçında görev alarak 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.