İRFAN BUZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yeni Malatyaspor ile sözleşme yenileyen teknik direktör İrfan Buz,

Önümüzdeki yıl Yeni Malatyaspor ile birlikte çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah yeni sezonda bizim ve Malatya’nın fıtratında olan takım hüviyetiyle ligde mücadele edeceğiz. Dinamik, futbola aç ve basan bir takım yaratmak istiyoruz

dedi.

Sarı kırmızılı takımın başına geçtikten sonra zihinsel ve fiziksel olarak bitmiş bir takım devralan tecrübeli teknik adam İrfan Buz, Yeni Malatyaspor’un ligde kalma serüveniyle ilgili olarak Busabah Gazetesi’ne özel çok samimi açıklamalarda bulundu. Doğu Anadolu ekibinin 1-0 öne geçtiği ancak 3-2 kaybettiği Denizlispor müsabakasından sonra göreve getirilen Buz, “O haftaya kadar takım zihinsel olarak dip yapmıştı. Spor kamuoyu Yeni Malatyaspor’un ligden düşeceğine kesin gözüyle bakıyordu. O takımı toparlamak kolay değildi” ifadelerini kullandı.

“‘BU TAKIM DÜŞER’ DENİLDİ”

Takım içerisindeki depresyonun geçen yıldan kalan bir depresyon olduğunu kaydeden İrfan Buz,

Geçen sene bu takım ligden düştü. Bunun üzerine aynı şeyler yaşanınca ‘bu takım düşer’ denildi. Gerek spor kamuoyu tarafından gerekse Malatya şehri tarafından takım düştü gözüyle bakılıyordu. Haftalardır galibiyet alamayan bir takımımız vardı. Futbolcular ciddi bir şekilde özgüven sorunu yaşıyordu. Özellikle analiz yaptığımızda takım içerisinde yaşanan kopukluklar, yabancılar-Türkler arasındaki ilişkiler kopmuştu. Neler yapabiliriz diye ben ve ekibimim gerekli analizleri yaptık. Futbolcular arasında iletişim problemi vardı. Oyuncularla birebir görüştük ve terapi yaptık. Özgüven aşıladık. Geldiğimizde, çok kötü bir Fofana, Adem Büyük, Karim Hafez vardı. Bu oyuncular sonrasında inanılmaz performans sergilediler. Fikstüre bakıldığı zaman kolay maçlarımız da yoktu. Antep, Başakşehir, Fenerbahçe maçları derken sıkıntılı bir döneme girmiştik. Sonrasında bay haftası ve milli takım arası girince bizim için çok iyi oldu. Antalya kampını çok iyi değerlendirdik. Orada tüm oyuncularla temas kurarak hem fiziksel hem de zihinsel anlamda onları toparladık. Sonrasında içerde ve dışarda oynadığımız her maçta üzerine koyarak gittik. Elimizdeki mevcut kadroyla birlikte nasıl senkronize şekilde nasıl oynayabiliriz bunun üzerine çalıştık. Aldığımız sonuçlar gösterdi ki her geçen süre gücümüzü sahaya daha iyi yansıttık

şeklinde konuştu.

“İÇERDE HİÇ KAYBETMEDİK”

Hiçbir müsabakanın kırılma anının sarı kırmızılı takım lehine olmadığının altını çizen Buz,

Herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Son dakikalarda yediğimiz goller kaybettiğimiz puanlar vardı. Buna rağmen kırılma anları rakiplerimize yaradı. İçerde oynadığımız Ankaragücü müsabakası öncesi rakibimizin 38 puanı vardı. Bizim 37 puanımız vardı. O maç bizim için hayati bir karşılaşmaydı. Biz 45 puanla ligde kalırken onlar 38 puanla ligden düştüler. İç saha performansımız çok iyiydi. Bir tane müsabakayı kaybetmedik. İçerisinde önemli rakiplerimiz vardı. Sadece Fenerbahçe’ye bakıldığında önemli bir puan alındı. Alanyaspor gibi takımı yendik. Direk rakiplerimize karşı çok şükür mağlubiyet almadık. Bunu mevcut kadroyla yaptık. Başka seçeneğimiz yoktu. Özellikle takım kaptanımız ve diğer oyuncu arkadaşlarımız kenetlendiler. Rize’ye giderek 4-0 kazandıktan sonra da Hatayspor karşısında alınan puanla ligde kaldık

diye konuştu.

“KİMSE BİZE ‘AVERAJ TAKIMI’ DİYEMEZ”

Son hafta Galatasaray ile oynanan karşılaşmayla ilgili olarakta suskunluğunu bozan tecrübeli teknik adam,

En mutlu olduğum hadise ise hiçbir takımın alacağı puana bakmazsızın kendi kaderimizi kendimiz belirledik. Biz gereken puanları aldık. Camiamız için bu çok önemliydi. Gerçi son hafta şampiyonluğun belirlenmesi adına kritik bir maça çıktık. O maçla ilgili olarak çok konuşmadım. Ancak çok fazla küfüre ve hakarete maruz kaldık. Çok zor süreçten geçtik. Oyuncularımız elinden gelen her şeyi yaptılar. Son maç böyle bir durum karşımıza çıktı. Yaptığımız bütün iyi hareketleri bir maça indirgemek camiamız adına yazık olurdu. Fakat öyle bir hadiseyle karşılaştık ki; maç öncesinde yazılan çizilen her şeyi futbolcularımızla oturup konuştuk. Onlarda bu durumu çok iyi idrak etti. Rakip açısından kolay değildi, düşünün o maçta Galatasaray’ın değil de Yeni Malatyaspor’un şampiyonluk için sahaya çıktığını, kaybettiğiniz takdirde şampiyon olamıyorsunuz. Konuşulan olaylarla ilgili olarak sadece şunu söyledim; temsil ettiğimiz ve benim çok sevdiğim, herkesin olmayabilir ama benim çok sevdiğim Malatyam var ortada. Onun da bir forması ve arması var. Onu kesinlikle iyi temsil etmemiz gerekiyordu. Ona göre kaplanlar gibi çıktık. Bana göre o müsabakayı kazanabilirdik. Sonuçta tüm Türkiye bizi alkışladı. Ama ben burada İrfan Buz olarak değil, Malatya’yı temsil ederek duruş sergiledim. Bunu da futbolcu kardeşlerimize söyledik. Malatya’daki insanların bizden dik duruş beklediğini ifade ettik. Kimse bize ‘averaj takımı’ diyemez. Onların forması ne kadar büyükse, bizimde formamız büyüktür. Milyonları temsil ediyoruz. Türkiye’deki değil tüm dünyadaki Malatyalıların gözü üzerimizdeydi

ifadelerini kullandı.