50 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA AŞI TARİHİ BELLİ OLDU

Bugün toplanan Bilim Kurulu toplantısı ardından gözler Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarındaydı. Merakla beklenen açıklamaları Bakan Koca sosyal medya hesaplarından yaptı. Normalleşme döneminde kısıtlamaların giderek azalacağını belirten Koca ,aynı zamanda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlara da aşılama programının başlayacağını açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca açıklamasında:

Normalleşme döneminde kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir uygulama hedefliyoruz.

1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak.

Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır.

ifadelerini kullandı.