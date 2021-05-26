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26 May 2021 - 21:50- Gündem G: 26 May 2021 - 22:04

50 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA AŞI TARİHİ BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 50 yaş üstü vatandaşların 1 Haziran'dan itibaren aşılanacağını duyurdu.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
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Bugün toplanan Bilim Kurulu toplantısı ardından gözler Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarındaydı. Merakla beklenen açıklamaları Bakan Koca sosyal medya hesaplarından yaptı. Normalleşme döneminde kısıtlamaların giderek azalacağını belirten Koca ,aynı zamanda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlara da aşılama programının başlayacağını açıkladı. 

Bakan Fahrettin Koca açıklamasında:

Normalleşme döneminde kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir uygulama hedefliyoruz.
1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak.
Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 

ifadelerini kullandı.
# Bakan Fahrettin Koca, aşı, sağlık, koronavirüs, 50 yaş üzeri

26 May 2021 - 21:50 Malatya- Gündem

Muhabir Beyza Nur Gül

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