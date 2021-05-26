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26 May 2021 - 18:55- Gündem G: 26 May 2021 - 19:05

FETÖ’cü firari savcının gizli tanığı tutuklandı

Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda hareket ettiği gerekçesiyle 10 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasında hakkında tutuklama kararı verilen İlker Çınar, yakalanarak tutuklandı

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşma da hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan eski gizli tanık İlker Çınar, Aydın’da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Aydın Adliyesinde SEGBİS ile Malatya 5. Ağır ceza Mahkemesi’nde bağlandı ve mahkeme heyeti sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

Türkiye'den kaçan FETÖ şüphelisi eski savcı Zekeriya Öz'ün Zirve Yayınevi cinayetleri davasını FETÖ yönlendirmesi ve kontrolünde olabilmesi için gizli tanık yaptığı İlker Çınar, Malatya’daki FETÖ kumpas davasında hakkında verilen tutuklama kararı sonrası yakalanarak cezaevine gönderildi.

TSK yapılanmasını 2006’da deşifre eden Malatya İl Jandarma Komutanlığındaki görevlilerin kumpas kurularak 2007 yılında 1’i alman 3 misyonerin öldürüldüğü zirve Yayınevi cinayetleri davasına katarak yaklaşık 4 yıl cezaevinde kalmasına neden olan FETÖ munsapları hakkında açılan 10 sanıklı davada hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkartılan Zirve Yayınevi davasını gizli tanığı İlker Çınar, Aydın’da yakalandı.

Türkiye'den kaçan FETÖ şüphelisi eski savcı Zekeriya Öz tarafından gizli tanık yapılarak Malatya Zirve Yayınevi davasının Ergenekon Davası ile birleştirilmesi ve kozmik odadaki belgelere ulaşılması için FETÖ tarafından kullanılan gizil tanık İlker Çınar, 5’i halen firarda olan 10 sanıklı FETÖ Malatya Zirve Yayınevi Kumpas Davasında tutuksuz sanık olarak yargılanıyor.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşma da hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan eski gizli tanık İlker Çınar, Aydın’da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Aydın Adliyesinde SEGBİS ile Malatya 5. Ağır ceza Mahkemesi’nde bağlandı ve mahkeme heyeti sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

Davada beraat eden ve kumpas sonucu 1,5 yıl hapis yatan emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile yaklaşık 4 yıl cezaevinde hapis yatan Malatya İl Jandarma Alay Komutanı ve personeli gizil tanık İlker Çınar’ın ifadeleri sonucu tutuklanmıştı.

“FETÖ’NÜN ELİNDE ESİRDİM” DEMİŞTİ

İlker Çınar, Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade de, kendisinin FETÖ’nün esiri olduğunu, İstanbul’da 10 gün süreyle bir evde tutulduğunu ileri sürerek, “Bana ait ifade tutanakları, duruşma tutanaklarındaki beyanlarımı FETÖ'nün elinde esir olmam nedeniyle işkence, darp ve cebir altında verdim. Ben kesinlikle Zirve Yayınevi cinayetinin kim tarafından nasıl işlendiği, kimlerin azmettirdiği konusunda herhangi bir bilgim yoktur. Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin vermiş olduğum tüm ifadeler benim ifadelerimi alan FETÖ’cü, polis, savcıların bana zorla cebir, tehdit ile imzalattıkları ve onlar tarafından yazılan kısımlardır. Bu esiri olduğum FETÖ benim ve diğerlerinin HTS’lerini kullanarak uyumlu ifadeler hazırladılar ve bana cebir, tehdit ve işkence ile imzalattılar. Ben FETÖ'nün elinde esirdim. Bu nedenle bende mağdurdum. Böyle bir şartta benim yerimde kim olursa olsun aynı şeyi yapabileceğini düşündüm. Bu nedenle örgütün söylediği şeyleri yaptım” iddialarında bulunmuştu.

FETÖ’NÜN KUMPASI ORTAYA ÇIKTI

Malatya’da 18 Nisan 2007 tarihinde meydana gelen ve biri Alman uyruklu 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi davasına dahil edilerek 4’er yıl cezaevinde kalan, yargılama sonucunda beraat eden emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Malatya eski İl Jandarma Komutanı emekli Kurmay Albay Mehmet Ülger, dönemin Malatya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Haydar Yeşil, İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ruhi Abat, dönemin İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubaylar Abdullah Atılgan ve Murat Göktürk, uzman çavuşlar Mehmet Çolak, Adil Akçay ve Adem Gedik ile sivil Levent Kağan Türk’ün FETÖ’nün kurduğu kumpas ile davaya dahil edikleri ortaya çıktı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, hakkında birden fazla suçtan yakalama kararı bulunan FETÖ’nün TSK imamı Hamdullah Bayram Öztürk, FETÖ’nün mahrem imamları Adnan Dinçer, Deniz Civelek, Mehmet Ali Badak, Nihat Keskin, Nihat Özçelik, Özgür Birdal, Rıdvan Akovalı, Suat Yiğit ile davanın gizli tanığı İlker Çınar olmak üzere 10 sanık bulunuyor.

İddianamede, ‘İftira Nedeniyle Mağdurun Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma. Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme’ suçlarından cezalandırılmaları istenen FETÖ mensuplarının, Zirve Yayınevine ilişkin suçu işlemediklerini bildikleri halde Zirve Yayınevi cinayetine azmettirdiklerine dair sahte ihbar mektupları yazdırılmak suretiyle askerler hakkında soruşturma ve kovuşturma yaptırılmasını sağladıkları, örgütün yazmış olduğu ihbar mektuplarını doğrulamak amacıyla da gizli tanık yaptırdıkları İlker Çınar’a asılsız ve doğru olmayan beyanda bulundurduklarına yer veriliyor.

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26 May 2021 - 18:55 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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