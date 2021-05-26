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26 May 2021 - 18:32- Spor G: 26 May 2021 - 18:35

“Lig’den düşeceğimize kesin gözüyle bakılıyordu”

İrfan Buz’dan BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu. Takımı kümede tutan tecrübeli teknik adam, “Spor kamuoyu Yeni Malatyaspor’un ligden düşeceğine kesin gözüyle bakıyordu” dedi.

Ömer Ali Delibaş
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Muhabir arkadaşımız Ömer Ali Delibaş’ın özel röportajından kesitler şöyle:

Dinamik, futbola aç ve basan bir takım yaratmak istiyoruz. Futbolcular ciddi bir şekilde özgüven sorunu yaşıyordu. Özellikle analiz yaptığımızda takım içerisinde yaşanan kopukluklar, yabancılar-Türkler arasındaki ilişkiler kopmuştu. Elimizdeki mevcut kadroyla birlikte nasıl senkronize şekilde nasıl oynayabiliriz bunun üzerine çalıştık. Son dakikalarda yediğimiz goller kaybettiğimiz puanlar vardı. Buna rağmen kırılma anları rakiplerimize yaradı. En mutlu olduğum hadise ise hiçbir takımın alacağı puana bakmaksızın kendi kaderimizi kendimiz belirledik. Biz gereken puanları aldık.

Röportajın tamamı ve daha fazlası yarın BUSABAH Gazetesi’nde…
# İrfan buz, yms, haberler, haber

26 May 2021 - 18:32 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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