“Lig’den düşeceğimize kesin gözüyle bakılıyordu”

Muhabir arkadaşımız Ömer Ali Delibaş’ın özel röportajından kesitler şöyle:
Dinamik, futbola aç ve basan bir takım yaratmak istiyoruz. Futbolcular ciddi bir şekilde özgüven sorunu yaşıyordu. Özellikle analiz yaptığımızda takım içerisinde yaşanan kopukluklar, yabancılar-Türkler arasındaki ilişkiler kopmuştu. Elimizdeki mevcut kadroyla birlikte nasıl senkronize şekilde nasıl oynayabiliriz bunun üzerine çalıştık. Son dakikalarda yediğimiz goller kaybettiğimiz puanlar vardı. Buna rağmen kırılma anları rakiplerimize yaradı. En mutlu olduğum hadise ise hiçbir takımın alacağı puana bakmaksızın kendi kaderimizi kendimiz belirledik. Biz gereken puanları aldık.
Röportajın tamamı ve daha fazlası yarın BUSABAH Gazetesi’nde…
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.