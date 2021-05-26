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26 May 2021 - 17:02- Kültür & Sanat G: 26 May 2021 - 17:09

GEÇİCİ VE DAİMİ İŞÇİ ALIMI

Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre

Kamu  Kurum ve Kuruluşlarına İşçi  Alınmasında Uygulanacak Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  hükümleri  uyarınca  Genel  Müdürlüğümüz  taşra  teşkilatında  istihdam  edilmek  üzere 2080 Geçici İşçi, 3 Daimi İşçi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapılacaktır.

Adaylarda  aranacak  genel  ve  özel  şartlar  ile  diğer  bilgiler  İŞKUR  açık  iş  ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 14-18/06/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# orman genel müdürlüğü

26 May 2021 - 17:02 Malatya- Kültür & Sanat

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