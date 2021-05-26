Camisi yıkılan yalnız minare, zamana meydan okuyor

Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde bulunan Merkez Cami, bölge halkının artan nüfusuna zamanla cevap verememesi ve binanın ömrünü tamamlamasıyla 2009 yılında yıkıldı. Yıkımda minareye müdahale edilmedi. Yaklaşık 12 yıldır ayakta duran yalnız minare, bölgenin sembolü oldu. Yalnız minare, karayolunun kenarında olması sebebiyle de görenlerin dikkatini çekiyor.
“Camiyi yıktılar, minare de yalnız kaldı”
Hanımın Çiftliği Mahallesi Muhtarı Yusuf Dönmez, caminin yıkımı esnasında minareye müdahale edilmediğini ve minarenin yalnız kaldığını belirterek,
25 sene ben bu belediyede hizmet yaptım. 50 senelik camiydi, 10 seneden beri bu camiyi yıktılar. Bunun yerine merkez cami yaptılar. Yeni yapılan camiye aynı isim verildi. Caminin arsası olduğu gibi hala duruyor. Minare de yalnız kaldı. Minareyi de yıkarlardı ama eser olarak burada kalsın dediler. Bu minare yaklaşık 10 yıldır burada. Dikkat çekiyor. Yabancılar için dikkat çekiyor. Bu minareyi niye yıkmamışlar diye dikkatlerini çekiyor
dedi.
“Camisi olmayan minare dikkat çekiyor”
Erkan Sever isimli vatandaşta yalnız minarenin görünümüyle dikkat çektiğini belirterek,
Bu minareyi ben kendimi bildim bileli hep görüyorum, daha önceden yanında cami vardır diye düşünüyorum. Camiyi yıkmışlar, minareyi yıkmamışlar. Camisi olmayan minare, dikkat çekiyor
diye konuştu.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.