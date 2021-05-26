2 Hafta sonra emekli olacaktı

Olay, Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın birinci katında yalnız yaşayan B.B.'nin (54) dairesinden uzun süre su sesi gelmesi üzerine komşuları durumu yakınlarına bildirdi. B.B.'nin ikametine gelen yakınları, eve girdiklerine B.B.'yi kapının ardında yerde yatarken buldu. B.B.'den nabız alamayan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İkamete gelen ekipler B.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. B.B.'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, evde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli bir duruma rastlamadı. Özel sektörde görev yaptığı öğrenilen ve 2 hafta sonra emekli olmaya hazırlanan kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.