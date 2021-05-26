Hakim ve savcı atamaları

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 25 Mayıs’ta tamamlanarak karara bağlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan yapılan açıklamada

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 23.59’a kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir. Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.) Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna geldikten sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir. Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır. Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır. Meslektaşlarımızın atama tebligatlarının 14 Haziran Pazartesi gününden itibaren gönderilmesi planlanmaktadır. Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz

ifadelerine yer verildi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnameleri kapsamında Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığında bulunan Malatya Hakimi Müzeyyen Yıldırımoğlu, kararname ile Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. Kararname ile Malatya Hâkimi Müzeyyen Yıldırımoğlu, Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine atındı. Yıldırımoğlu görevlendirme ile 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığını yürütüyor.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanırken, başsavcı vekili iki oldu.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından yayınlanan Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnameleri şu şekilde:

Gidenler

Malatya Hâkimi Aziz Diclehan-İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği

Malatya Hâkimi Ümmügülsüm Çümendir-Elazığ Hâkimliği

Malatya Hâkimi Ömer Akkuşçu-Alanya Hâkimliği

Malatya Cumhuriyet Savcısı İsmail Karataş-Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

Malatya Hâkimi Hatice Can-Muğla Hâkimliği

Malatya Hâkimi Halim Arıstak-Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı

Malatya Cumhuriyet Savcısı Neşet Güneş-Diyarbakır Hâkimliği

Malatya Cumhuriyet Savcısı Veysel Taş-Tunceli Cumhuriyet Savcılığı

Malatya Hâkimi Gülay Akcan Oflaz-Tavas Hâkimliği

Malatya Cumhuriyet Savcısı Ogün Durmuş-Malkara Cumhuriyet Savcılığı

Malatya Hâkimi Kübra Sultan Seyfeli-Besni Hâkimliği

Malatya Hâkimi Zafer Öğretici-Çanakkale Hâkimliği

Hekimhan Cumhuriyet Savcısı Serkan Koçak-Merzifon Cumhuriyet Savcılığı

Darende Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sait Demirtaş-Midyat Cumhuriyet Savcılığı

Darende Hâkimi Mustafa Kuzucu-Fethiye Hâkimliği

Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Acar-Marmaris Cumhuriyet Savcılığı

Pütürge Cumhuriyet Savcısı Şeyma Polat-Ortaca Cumhuriyet Savcılığı

Arapgir Cumhuriyet Savcısı Emrullah Tahtikşan-Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı

Arapgir Cumhuriyet Savcısı Orhan Yıldız-Tarsus Cumhuriyet Savcılığı

Akçadağ Hâkimi Selma Aslancan-Silivri Hâkimliği

Akçadağ Cumhuriyet Savcısı Seda Gezer Baş-Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı

Akçadağ Hâkimi Cihat Çağrı Yıldız-Çatalca Hâkimliği

Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi Alper Aydın-İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliği

Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi Selami Altun-Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliği

Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi Dr. Sevda Gültekin Göktolga-Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliği

Gelenler

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen-Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği

Kayseri Cumhuriyet Savcısı Sıtkı Kulualp-Malatya Cumhuriyet Savcılığı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı Ahmet Bağcı-Malatya Cumhuriyet Savcılığı

Yargıtay Tetkik Hâkimi Mine USTA Kerimoğlu-Malatya Hâkimliği

Yargıtay Tetkik Hâkimi Selin Akgül Teber-Malatya Hâkimliği

Yargıtay Tetkik Hâkimi Ahmet Zeki Teber-Malatya Hâkimliği

Tunceli Cumhuriyet Savcısı Yunus Cemre Hazar-Malatya Cumhuriyet Savcılığı

Adıyaman Hâkimi Yalçın Yılmaz-Malatya Hâkimliği

Pertek Hâkimi Gülgün Erol-Malatya Hâkimliği

Bingöl Hâkimi Esra Dincer-Malatya Hâkimliği

Keşan Hâkimi Şennur Demir Yılmaz-Darende Hâkimliği

Konya Cumhuriyet Savcısı Fahri Cavit-Doğanşehir Cumhuriyet Savcılığı

Kütahya Hâkimi Özge Beydilli-Doğanşehir Hâkimliği

Çay Hâkimi Ayşe Nur Göres-Akçadağ Hâkimliği

Karacabey Hâkimi Muhammet Keskin-Akçadağ Hâkimliği

Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Mustafa Fatih Karababa-Akçadağ Cumhuriyet Savcılığı

İzmir İdare Mahkemesi Üyesi Ferhat Çolak-Malatya İdare Mahkemesi Üyeliği

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Hasan Burak Köş-Malatya Vergi Mahkemesi Üyeliği

Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi Suat Demirel-Malatya Vergi Mahkemesi Üyeliği

Akçadağ Hâkimi Meryem İnam-Malatya Hâkimliği

Doğanşehir Hâkimi Hilal Akbaba Kabal-Malatya Hâkimliği

Doğanşehir Hâkimi Gizem Kaya-Malatya Hâkimliği