Hakim ve savcı atamaları

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 25 Mayıs’ta tamamlanarak karara bağlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan yapılan açıklamada
Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 23.59’a kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir. Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.) Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna geldikten sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir. Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır. Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır. Meslektaşlarımızın atama tebligatlarının 14 Haziran Pazartesi gününden itibaren gönderilmesi planlanmaktadır. Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz
ifadelerine yer verildi.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnameleri kapsamında Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığında bulunan Malatya Hakimi Müzeyyen Yıldırımoğlu, kararname ile Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. Kararname ile Malatya Hâkimi Müzeyyen Yıldırımoğlu, Malatya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine atındı. Yıldırımoğlu görevlendirme ile 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığını yürütüyor.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanırken, başsavcı vekili iki oldu.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından yayınlanan Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnameleri şu şekilde:
Gidenler
Malatya Hâkimi Aziz Diclehan-İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği
Malatya Hâkimi Ümmügülsüm Çümendir-Elazığ Hâkimliği
Malatya Hâkimi Ömer Akkuşçu-Alanya Hâkimliği
Malatya Cumhuriyet Savcısı İsmail Karataş-Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
Malatya Hâkimi Hatice Can-Muğla Hâkimliği
Malatya Hâkimi Halim Arıstak-Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
Malatya Cumhuriyet Savcısı Neşet Güneş-Diyarbakır Hâkimliği
Malatya Cumhuriyet Savcısı Veysel Taş-Tunceli Cumhuriyet Savcılığı
Malatya Hâkimi Gülay Akcan Oflaz-Tavas Hâkimliği
Malatya Cumhuriyet Savcısı Ogün Durmuş-Malkara Cumhuriyet Savcılığı
Malatya Hâkimi Kübra Sultan Seyfeli-Besni Hâkimliği
Malatya Hâkimi Zafer Öğretici-Çanakkale Hâkimliği
Hekimhan Cumhuriyet Savcısı Serkan Koçak-Merzifon Cumhuriyet Savcılığı
Darende Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sait Demirtaş-Midyat Cumhuriyet Savcılığı
Darende Hâkimi Mustafa Kuzucu-Fethiye Hâkimliği
Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Acar-Marmaris Cumhuriyet Savcılığı
Pütürge Cumhuriyet Savcısı Şeyma Polat-Ortaca Cumhuriyet Savcılığı
Arapgir Cumhuriyet Savcısı Emrullah Tahtikşan-Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı
Arapgir Cumhuriyet Savcısı Orhan Yıldız-Tarsus Cumhuriyet Savcılığı
Akçadağ Hâkimi Selma Aslancan-Silivri Hâkimliği
Akçadağ Cumhuriyet Savcısı Seda Gezer Baş-Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı
Akçadağ Hâkimi Cihat Çağrı Yıldız-Çatalca Hâkimliği
Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi Alper Aydın-İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliği
Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi Selami Altun-Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliği
Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi Dr. Sevda Gültekin Göktolga-Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliği
Gelenler
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen-Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği
Kayseri Cumhuriyet Savcısı Sıtkı Kulualp-Malatya Cumhuriyet Savcılığı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı Ahmet Bağcı-Malatya Cumhuriyet Savcılığı
Yargıtay Tetkik Hâkimi Mine USTA Kerimoğlu-Malatya Hâkimliği
Yargıtay Tetkik Hâkimi Selin Akgül Teber-Malatya Hâkimliği
Yargıtay Tetkik Hâkimi Ahmet Zeki Teber-Malatya Hâkimliği
Tunceli Cumhuriyet Savcısı Yunus Cemre Hazar-Malatya Cumhuriyet Savcılığı
Adıyaman Hâkimi Yalçın Yılmaz-Malatya Hâkimliği
Pertek Hâkimi Gülgün Erol-Malatya Hâkimliği
Bingöl Hâkimi Esra Dincer-Malatya Hâkimliği
Keşan Hâkimi Şennur Demir Yılmaz-Darende Hâkimliği
Konya Cumhuriyet Savcısı Fahri Cavit-Doğanşehir Cumhuriyet Savcılığı
Kütahya Hâkimi Özge Beydilli-Doğanşehir Hâkimliği
Çay Hâkimi Ayşe Nur Göres-Akçadağ Hâkimliği
Karacabey Hâkimi Muhammet Keskin-Akçadağ Hâkimliği
Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Mustafa Fatih Karababa-Akçadağ Cumhuriyet Savcılığı
İzmir İdare Mahkemesi Üyesi Ferhat Çolak-Malatya İdare Mahkemesi Üyeliği
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Hasan Burak Köş-Malatya Vergi Mahkemesi Üyeliği
Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi Suat Demirel-Malatya Vergi Mahkemesi Üyeliği
Akçadağ Hâkimi Meryem İnam-Malatya Hâkimliği
Doğanşehir Hâkimi Hilal Akbaba Kabal-Malatya Hâkimliği
Doğanşehir Hâkimi Gizem Kaya-Malatya Hâkimliği
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.