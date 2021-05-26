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26 May 2021 - 09:20- Spor G: 26 May 2021 - 09:24

TETTEH, MALLAN VE FOFANA’YA TEKLİF GİDECEK

Süper Lig’de son iki yılda uygulanan yanlış transfer politikaları yüzünden zor günler geçiren Yeni Malatyaspor’da gelecek sezonun kadro planlaması şekillenmeye başladı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Sözleşmesi biten bazı oyuncularla anlaşmayı düşünmeyen sarı kırmızılı yönetim, kiralık olarak forma giyinen Tetteh ve Mallan’la yeniden masaya oturacak. Ayrıca İstanbul’da bulunan transfer komitesinin teknik direktör İrfan Buz’un listesindeki isimlerle de görüşmelere başladığı öğrenildi.

Yeni sezonda ligde güçlü ve alternatifli bir kadro oluşturmayı hedefleyen Malatya ekibinden deyim yerindeyse yaprak dökümü yaşanacak. Sözleşmesi sona eren bazı oyuncularla yolların ayrılacağı Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz’un verdiği rapor doğrultusunda hareket edilecek. Yüzde 60 oranında şekillenmiş bir kadroyla, Temmuz ayı başında planlanan yeni sezon hazırlıklarına başlamayı planlayan sarı kırmızılılarda takımdan ayrılacak oyuncularda büyük oranda netleşti. Savunma oyuncusu Teenage Hadebe ve kanat oyuncusu Karim Hafez’e çok ciddi teklifleri olduğu öğrenilirken bu oyuncuların takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim ayrıca sezon başında bir yıllık sözleşme yaptığı Issam Chebake ile yeniden anlaşmayı düşünmezken, Kosovalı oyuncu Jetmir Topalli’yi de kiralık olarak bir kulübe göndermeyi planlıyor. Teknik direktör İrfan Buz’un transfer listesinde bulunan Benjamin Tetteh, Stephan Mallan ve Fofana ile ise yönetim yeniden masaya oturacak. Buz’un üç ismi yeniden kadroda görmek istediği ifade edilirken, sözleşmeleri sona eren Umut Bulut ve Olcay Şahan ile kesin olarak yollar ayrıldı. Orta saha oyuncusu Ahmed Ildız’inde sarı kırmızılı kulüple yolunu ayıracağı ifade edilirken, Kubilay Kanatsızkuş, Mustafa Eskihellaç, Zeki Yavru, Ertaç Özbir’in takımda kalacakları öğrenildi.

8’İ YABANCI 15 İSİM GÜNDEMDE

İki sezonda başarısız bir görüntü ortaya koyan, satılan kaliteli oyuncuların yerine alınan oyunculardan umduğunu bulamayan Yeni Malatyaspor’da 8’i yabancı 15’e yakın futbolcunun ismi dış transfer listesinde bulunuyor. Bu oyuncular arasında Erzurumsporlu Emrah Başsan, Angelo Sagal, Ankaragücülü Alper Potuk ve Joseph Pensil, Alanyasporlu Ceyhun Gülselam ve Başakşehirli Mehmet Topal yer alıyor.

# yeni malatyaspor

26 May 2021 - 09:20 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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