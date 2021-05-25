Kayıp gencin cesedi kuyuda bulundu

Alınan bilgiye göre olay, Hekimhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Akan, hasımlarından gelen telefon üzerine Malatya merkezden Hekimhan ilçesine gitti. Akan’dan haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Başlatılan soruşturma kapsamında Akan’ın cesedi, Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesinde bir bahçe içindeki kuyuda bulundu.
AFAD ve İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda ceset kuyudan çıkartılarak, otopsisi yapılmak üzere Malatya Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Akan’ın cinayete kurban gittiği, güvenlik güçlerinin bazı şüphelileri gözaltına aldığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.