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25 May 2021 - 21:19- Asayiş G: 25 May 2021 - 21:27

Kayıp gencin cesedi kuyuda bulundu

Malatya’da 5 günden beri kayıp olan 26 yaşındaki gencin cesedi bir kuyunun içerisinde bulundu.
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Alınan bilgiye göre olay, Hekimhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Akan, hasımlarından gelen telefon üzerine Malatya merkezden Hekimhan ilçesine gitti. Akan’dan haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Başlatılan soruşturma kapsamında Akan’ın cesedi, Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesinde bir bahçe içindeki kuyuda bulundu.

AFAD ve İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda ceset kuyudan çıkartılarak, otopsisi yapılmak üzere Malatya Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Akan’ın cinayete kurban gittiği, güvenlik güçlerinin bazı şüphelileri gözaltına aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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25 May 2021 - 21:19 Malatya/ Hekimhan- Asayiş

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