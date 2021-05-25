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25 May 2021 - 17:37- Ekonomi G: 25 May 2021 - 17:51

9000 m² Bahçe icradan satılık

Malatya Kuluncak, Çayköy Mahallesinde 9000 m² bahçe icradan satılıktır
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda:

Malatya ili Kuluncak ilçesi Çayköy , Karabük mevkii 149 parselde kayıtlı taşınmazın satışıdır. Taşınmazın özellikleri: Bahçe vasfında olup, içerisinde herhangi muhtelif yaşlarda kayısı ve elma ağaçları bulunmaktadır. Halihazırda toprak işlemesi ve bakımı yapılmayan, Darende-Hekimhan yolu üzerinde bulunan taşınmazın sınırları kara yolu ve komşu parseller ile çevrilidir. İfadelerine yer verildi. Muhammen Bedeli 225.000 ₺ olan bahçenin satış yeri ise Hekimhan Adliyesi Hekimhan İcra Müdürlüğü Kalemi olduğu açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız

25 May 2021 - 17:37 Malatya/ Kuluncak- Ekonomi

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