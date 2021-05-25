9000 m² Bahçe icradan satılık

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Malatya ili Kuluncak ilçesi Çayköy , Karabük mevkii 149 parselde kayıtlı taşınmazın satışıdır. Taşınmazın özellikleri: Bahçe vasfında olup, içerisinde herhangi muhtelif yaşlarda kayısı ve elma ağaçları bulunmaktadır. Halihazırda toprak işlemesi ve bakımı yapılmayan, Darende-Hekimhan yolu üzerinde bulunan taşınmazın sınırları kara yolu ve komşu parseller ile çevrilidir. İfadelerine yer verildi. Muhammen Bedeli 225.000 ₺ olan bahçenin satış yeri ise Hekimhan Adliyesi Hekimhan İcra Müdürlüğü Kalemi olduğu açıklandı.

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