9000 m² Bahçe icradan satılık

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda:
Malatya ili Kuluncak ilçesi Çayköy , Karabük mevkii 149 parselde kayıtlı taşınmazın satışıdır. Taşınmazın özellikleri: Bahçe vasfında olup, içerisinde herhangi muhtelif yaşlarda kayısı ve elma ağaçları bulunmaktadır. Halihazırda toprak işlemesi ve bakımı yapılmayan, Darende-Hekimhan yolu üzerinde bulunan taşınmazın sınırları kara yolu ve komşu parseller ile çevrilidir. İfadelerine yer verildi. Muhammen Bedeli 225.000 ₺ olan bahçenin satış yeri ise Hekimhan Adliyesi Hekimhan İcra Müdürlüğü Kalemi olduğu açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.