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25 May 2021 - 17:16- Spor G: 25 May 2021 - 17:38

TETTEH, MALLAN VE FOFANA’YA TEKLİF GİDECEK Mİ?

Süper Lig’de son iki yılda uygulanan yanlış transfer politikaları yüzünden zor günler geçiren Yeni Malatyaspor’da gelecek sezonun kadro planlaması şekillenmeye başladı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Sözleşmesi biten bazı oyuncularla anlaşmayı düşünmeyen sarı kırmızılı yönetim, kiralık olarak forma giyinen Tetteh ve Mallan’la yeniden masaya oturacak. Ayrıca İstanbul’da bulunan transfer komitesinin teknik direktör İrfan Buz’un listesindeki isimlerle de görüşmelere başladığı öğrenildi.

Ayrıntılar yarın BUSABAH gazetesinde...
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25 May 2021 - 17:16 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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