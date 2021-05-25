TETTEH, MALLAN VE FOFANA’YA TEKLİF GİDECEK Mİ?

Sözleşmesi biten bazı oyuncularla anlaşmayı düşünmeyen sarı kırmızılı yönetim, kiralık olarak forma giyinen Tetteh ve Mallan’la yeniden masaya oturacak. Ayrıca İstanbul’da bulunan transfer komitesinin teknik direktör İrfan Buz’un listesindeki isimlerle de görüşmelere başladığı öğrenildi.

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