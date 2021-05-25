DİVAN KURULU HAREKETE GEÇTİ

Son iki sezonunu hem ekonomik hem de sportif açıdan kötü geçiren, özellikle geçen sezon yönetimdeki isimlerin şehrin ileri gelenleriyle yaşadıkları sorunlar yüzünden ligi sağlıksız şekilde tamamlayan sarı kırmızılı kulüpte, divan kurulu aynı sorunların yaşanmaması için olaya el attı.

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