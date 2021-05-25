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25 May 2021 - 16:55- Spor G: 25 May 2021 - 17:03

DİVAN KURULU HAREKETE GEÇTİ

Yeni Malatyaspor’un Divan Kurulu, 2020-2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu öncesi harekete geçerken, şehrin dinamikleriyle görüşmelere başladı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Son iki sezonunu hem ekonomik hem de sportif açıdan kötü geçiren, özellikle geçen sezon yönetimdeki isimlerin şehrin ileri gelenleriyle yaşadıkları sorunlar yüzünden ligi sağlıksız şekilde tamamlayan sarı kırmızılı kulüpte, divan kurulu aynı sorunların yaşanmaması için olaya el attı.

Ayrıntılar yarın BUSABAH gazetesinde...

25 May 2021 - 16:55 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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