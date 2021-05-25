Malatya’da 13 kişi vefat etti

“55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Havahan Memiş’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 250/1/23, Yeşilyurt.
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdulvahap Karatepe’nin taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerebaycan Sokak, No: 2/4/24, Battalgazi.
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nejla Şavata’nın taziye adresi: K. Hüseyinbey Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No: 5/9, Battalgazi.
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şeref Şaşmaz’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Mürüvvet Sokak, No: 25, Yeşilyurt.
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hifa Karaman’ın taziye adresi:-
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Musa Demir’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 260, Yeşilyurt.
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Ekren’in taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Evliyaoğlu Sokak, Murtazalar Apartmanı, No: 52, Battalgazi.
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Doğan’ın taziye adresi:-
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fahrettin Alaca’nın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, İstanbul Evleri 2 Yeşilyurt.
71 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ebubekir Doğru’nun taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Gedik Sokak, No: 11, Yeşilyurt.
84 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Meryem Selçuk’un taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Mehmet Cevdet Caddesi, No: 67, Yeşilyurt.
81 yaşında vefat eden ve Gürobası Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gevher Uçar’ın taziye adresi: Gürobası Mahallesi, Doğanşehir.
33 yaşında vefat eden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Serkan Oktay’ın taziye adresi: Hekimhan.”
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.