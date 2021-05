Malatya’da 13 kişi vefat etti

“55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Havahan Memiş’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 250/1/23, Yeşilyurt.

59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdulvahap Karatepe’nin taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerebaycan Sokak, No: 2/4/24, Battalgazi.

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nejla Şavata’nın taziye adresi: K. Hüseyinbey Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No: 5/9, Battalgazi.

65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şeref Şaşmaz’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Mürüvvet Sokak, No: 25, Yeşilyurt.

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hifa Karaman’ın taziye adresi:-

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Musa Demir’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 260, Yeşilyurt.

62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Ekren’in taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Evliyaoğlu Sokak, Murtazalar Apartmanı, No: 52, Battalgazi.

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Doğan’ın taziye adresi:-

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fahrettin Alaca’nın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, İstanbul Evleri 2 Yeşilyurt.

71 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ebubekir Doğru’nun taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Gedik Sokak, No: 11, Yeşilyurt.

84 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Meryem Selçuk’un taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Mehmet Cevdet Caddesi, No: 67, Yeşilyurt.

81 yaşında vefat eden ve Gürobası Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gevher Uçar’ın taziye adresi: Gürobası Mahallesi, Doğanşehir.

33 yaşında vefat eden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Serkan Oktay’ın taziye adresi: Hekimhan.”

