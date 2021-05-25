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25 May 2021 - 16:40- Yaşam G: 25 May 2021 - 16:43

Malatya’da 13 kişi vefat etti

Malatya’da dün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Havahan Memiş’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 250/1/23, Yeşilyurt.
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdulvahap Karatepe’nin taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerebaycan Sokak, No: 2/4/24, Battalgazi.
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nejla Şavata’nın taziye adresi: K. Hüseyinbey Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No: 5/9, Battalgazi.
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şeref Şaşmaz’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Mürüvvet Sokak, No: 25, Yeşilyurt.
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hifa Karaman’ın taziye adresi:-
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Musa Demir’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 260, Yeşilyurt.
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Ekren’in taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Evliyaoğlu Sokak, Murtazalar Apartmanı, No: 52, Battalgazi.
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Doğan’ın taziye adresi:-
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fahrettin Alaca’nın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, İstanbul Evleri 2 Yeşilyurt.
71 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ebubekir Doğru’nun taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Gedik Sokak, No: 11, Yeşilyurt.
84 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Meryem Selçuk’un taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Mehmet Cevdet Caddesi, No: 67, Yeşilyurt.
81 yaşında vefat eden ve Gürobası Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gevher Uçar’ın taziye adresi: Gürobası Mahallesi, Doğanşehir.
33 yaşında vefat eden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Serkan Oktay’ın taziye adresi: Hekimhan.”

(Haber Merkezi)

# vefat

25 May 2021 - 16:40 Malatya- Yaşam

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