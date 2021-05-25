Teknik direktör İrfan Buz ile bir yıllık sözleşme imzalayan Yeni Malatyaspor yönetimi, transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Sarı kırmızılı yönetim, yeni sezon için güçlü ve alternatifli bir kadro oluşturmanın planlarını yapıyor. Yönetim, ilk etapta gelecek sezon kadroda olmayacak ve yollarını ayırmak istediği oyuncuların yerini doldurmak için bir çalışma başlattı. Sarı siyahlılar, 2020-2021 sezonunda Sparta Prag'dan kiralanan Benjamin Tetteh’in sözleşmesinin sona ermesi üzerine harekete geçti. Yeni Malatyaspor yönetimi, Tetteh’in geri dönecek olması nedeniyle İngiltere 2. Lig ekibi Bristol City'de oynayan ve sözleşmesi sona erecek olan Senegalli Famara Diedhiou'yu kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı öğrenildi.
Güncel piyasa değeri olan 3 milyon Euro olan 29 yaşındaki Senegalli, 2020-2021 sezonunda İngiltere Championship takımlarından Bristol City formasıyla 40 maçta 2 bin 123 dakika görev alırken, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. Bristol City formasıyla 169 karşılaşmada 51 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan Famara Diedhiou, daha önce Clermont, Angers, Ajaccio, Epinal ve Sochaux takımlarının formalarını giydi. Senegalli oyuncu, Championship’te 154 karşılaşmada 46 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.
25 May 2021 - 16:18- Spor Güncelleme: 25 May 2021 - 16:22
YÖNETİMDEN FAMARA MESAİSİ!
Forvet arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Senegalli golcü oyuncu Famara Diedhiou'yu gündemine aldı. Sözleşmesi sona eren Benjamin Tetteh’in yerini doldurmak isteyen sarı kırmızılı yönetimin, gol yollarında etkili olacağı düşünülen Famara Diedhiou ismi üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.