YÖNETİMDEN FAMARA MESAİSİ!

Teknik direktör İrfan Buz ile bir yıllık sözleşme imzalayan Yeni Malatyaspor yönetimi, transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Sarı kırmızılı yönetim, yeni sezon için güçlü ve alternatifli bir kadro oluşturmanın planlarını yapıyor. Yönetim, ilk etapta gelecek sezon kadroda olmayacak ve yollarını ayırmak istediği oyuncuların yerini doldurmak için bir çalışma başlattı. Sarı siyahlılar, 2020-2021 sezonunda Sparta Prag'dan kiralanan Benjamin Tetteh’in sözleşmesinin sona ermesi üzerine harekete geçti. Yeni Malatyaspor yönetimi, Tetteh’in geri dönecek olması nedeniyle İngiltere 2. Lig ekibi Bristol City'de oynayan ve sözleşmesi sona erecek olan Senegalli Famara Diedhiou'yu kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Güncel piyasa değeri olan 3 milyon Euro olan 29 yaşındaki Senegalli, 2020-2021 sezonunda İngiltere Championship takımlarından Bristol City formasıyla 40 maçta 2 bin 123 dakika görev alırken, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. Bristol City formasıyla 169 karşılaşmada 51 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan Famara Diedhiou, daha önce Clermont, Angers, Ajaccio, Epinal ve Sochaux takımlarının formalarını giydi. Senegalli oyuncu, Championship’te 154 karşılaşmada 46 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.