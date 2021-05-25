“BİZE HER YER SPOR ALANI”

Kickboks antrenörü Ali Zafer yaşanan olumsuzluğa dikkat çekerek, “Dünyanın farklı coğrafyalarında sporcular salonlarda harıl harıl çalışırken Türk sporcularımızı yatmak zorunda bıraktılar” dedi.

Pandemi nedeniyle uzunca süredir kapalı olan spor salonlarında çalışmalarını sürdüremeyen sporcular havaların ısınmasıyla birlikte antrenmanlarını açık alanlarda yapmaya başladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eden sporcular rakiplerinden geri kalmamak için antrenmanlarını park ve bahçelerde sürdürmek zorunda kalıyor. Malatya’da faaliyet gösteren Zafer Spor Kulübü sporcuları da antrenmanlarına özel izinle Beydağı Tabiat Parkı’nda devam ediyor.

Kulüp antrenörü Ali Zafer Busabah gazetesine yaptığı değerlendirmede,

Boks, Kickboks, Tekvando ve Mai Thai gibi branşlarda yıllardır Malatya’da binlerce sporcunun yetişmesine katkıda bulunduk. 2015 yılından günümüze kadar Zafer Spor Kulübü bünyesi altında faaliyet yürütüyoruz. Aktif faal olarak şuan 400 sporcumuz bulunuyor. Yıllarında verdiği deneyimle Murat Tan, Aziz Bayduz ve Tolga Adil Türk antrenör arkadaşlarımızla birlikte pandemiye rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz

dedi.



“TEDBİRLERİMİZ ZATEN HAD SAFHADA”



Spor salonlarının kapalı kalmasının sporcularını olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Zafer,

1 Haziran’dan itibaren aktif şekilde maçlarımız başlayacak. Türkiye şampiyonası, milli takım seçmeleri oradan da uluslararası turnuvalara sporcularımızı hazırlayacağız. Ancak pandemi yüzünden birçok sporcu gencimiz spor salonlarının kapalı olmasından dolayı mağdur olmuş durumdalar. Korona virüs dönemi boyunca Türkiye’de yapılan en büyük yanlış, spor salonlarının kapatılması oldu. Dünyanın hiçbir yerinde amatör spor salonlarında virüs tespit edilmiş değil. Varsa bile kayda geçmiş değildir. Spor camiasındaki insanlar zaten bilinçli insanlar. Sporcu oldukları için bağışıklık sistemleri güçlü. Sağlıklı insanlara virüsü bulaşması da zaten çok zor. Tedbirlerimiz zaten had safhada. Bunlara rağmen spor salonlarının kapalı kalması sporcularımızı olumsuz yönde etkiledi. Dünyanın farklı coğrafyalarında sporcular salonlarda harıl harıl çalışırken Türk sporcularımızı yatmak zorunda bıraktılar

ifadelerini kullandı.



“ÜLKEMİZİN BAYRAĞINI DALGALANDIRACAKLAR”



Deneyimli spor adamı Ali Zafer, “Biz gençlerimizi maçlara hazırlamak zorundayız.

Bize her yer spor alanı’ sloganıyla durduk, düşündük ve hocalarımızla karar aldık; açık hava antrenmanlarını başlatalım. Daha fazla sporcularımız antrenmansız kalmasın. Bu anlamda Beydağı Tabiat Parkı Şube Müdürü Mihriban İncibaş ile görüştük. Sağ olsunlar bizleri kırmayarak yardımcı oldular. Spora ve sporcuya desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizleri anlayışla karşılayarak müsaade ettiler. Sporcularımızı haftada üç gün Beydağı Tabiat Parkına götürüyoruz. Temiz havada, bol oksijenli ortamda çalışma yapıyoruz. Sporcularımızın kaybedecek hiç zamanları yok. O yüzden böyle bir şeye başvurduk. Antrenmanlarımızı açık havada sürdüreceğiz. Biz sporcu yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz her bir sporcu devlettir, millettir. Sporcu insan vatanına milletine bağlı bir bireydir. Bizler bunun çabası içerisindeyiz. Biz bu çabayı sarf ederken, devletimizden özellikle amatör spor branşlarına yatırım yaparak kolaylık sağlamasını bekliyoruz. Pandemi süreci içerisinde amatör spor kulüplerine hiçbir destek gelmedi. Biz hiçbir destek almadan kendi çabalarımızla özverimizle gençlerimizi yetiştiriyoruz. Yarın sporcularımız kürsüye çıkarak madalya aldıklarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağı dalgalanacak

şeklinde konuştu.